برپایی نمایشگاه "تخصصی پاکستان" گسترش مراودات اقتصادی با ایران را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی حبیب الرحمن سه شنبه بعد ازظهر در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه تخصصی پاکستان در مشهد اظهار داشت: بسیار مایه خرسندی وخوشحالی است که نمایشگاه تولیدات پاکستان در مشهد برگزار می شود و امیدواریم این مسئله باعث تشویق تاجران و تولید کنندگان ایرانی وپاکستانی شود.

وی افزود: دو کشور ایران و پاکستان دارای اشتراک های بسیار زیادی هستند و هر دو کشور از تاریخ و فرهنگ مشترک برخوردارند.

قاضی حبیب الرحمن بیان کرد: توانمندی هایی که در هردو کشور وجود دارد تاجران و تولید کنندگان را وادار به گسترش روابط بیشتر خواهد کرد و آنان را مایل به مراودات هر چه بیشتر بازرگانی وتجاری می کند.

سرکنسول کشور پاکستان با اشاره به سفرهای متقابل پارلمانی و دولتی مسئولان ایران و پاکستان عنوان کرد: طی سال های گذشته مراودات ایران و پاکستان افزایش چشمگیری داشته است و مقام های دو کشور بازدیدهای زیادی از کشورهای یکدیگر داشته اند و با مقام های هم طراز خود دیدار و گفتگو کرده اند.

حبیب الرحمن با بیان چند مثال به همکاری های مشترک بین مسئولان و صنعتگران خراسان رضوی ومسئولان ایالت پنجاب پاکستان به ساخت کشتارگاه دام توسط طرف ایرانی وهمچنین ایجاد دوره آموزشی برای دانشجویان پاکستانی زبان وادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی و افتتاح مرکز اقبال شناسی واقدام برای برگزاری کرسی زبان اردو در این دانشگاه اشاره کرد.