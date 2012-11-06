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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۰۳

حبیب الرحمن:

برپایی نمایشگاه "تخصصی پاکستان" گسترش مراودات اقتصادی با ایران را به دنبال دارد

برپایی نمایشگاه "تخصصی پاکستان" گسترش مراودات اقتصادی با ایران را به دنبال دارد

مشهد- خبرگزاری مهر: سرکنسول پاکستان با بیان اینکه برپایی نمایشگاه تخصصی پاکستان گسترش مراودات اقتصادی با ایران را به دنبال دارد،گفت: اراده رهبران ایران و پاکستان در برقراری رابطه دوستانه و اقتصادی استوار است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی حبیب الرحمن سه شنبه بعد ازظهر در مراسم افتتاحیه اولین نمایشگاه تخصصی پاکستان در مشهد اظهار داشت: بسیار مایه خرسندی وخوشحالی است که نمایشگاه تولیدات پاکستان در مشهد برگزار می شود و امیدواریم این مسئله باعث تشویق تاجران و تولید کنندگان ایرانی وپاکستانی شود.

وی افزود: دو کشور ایران و پاکستان دارای اشتراک های بسیار زیادی هستند و هر دو کشور از تاریخ و فرهنگ مشترک برخوردارند.

قاضی حبیب الرحمن بیان کرد: توانمندی هایی که در هردو کشور وجود دارد تاجران و تولید کنندگان را وادار به گسترش روابط بیشتر خواهد کرد و آنان را مایل به مراودات هر چه بیشتر بازرگانی وتجاری می کند.

سرکنسول کشور پاکستان با اشاره به سفرهای  متقابل پارلمانی و دولتی مسئولان ایران و پاکستان عنوان کرد: طی سال های گذشته مراودات ایران و پاکستان افزایش چشمگیری داشته است و مقام های دو کشور بازدیدهای زیادی از کشورهای یکدیگر داشته اند و با مقام های هم طراز خود دیدار و گفتگو کرده اند.

حبیب الرحمن با بیان چند مثال به همکاری های مشترک بین مسئولان و صنعتگران خراسان رضوی ومسئولان ایالت پنجاب پاکستان به ساخت کشتارگاه دام توسط طرف ایرانی وهمچنین ایجاد دوره آموزشی برای دانشجویان پاکستانی زبان وادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی و افتتاح مرکز اقبال شناسی واقدام برای برگزاری کرسی زبان اردو در این دانشگاه اشاره کرد.

کد مطلب 1737546

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