به گزارش خبرنگار مهر، علی پولاد عصر سهشنبه در نشست با مسئولان سپاه بوشهر اظهار داشت: در هیئتهای مذهبی کارهای بزرگی صورت گرفته و با حضور فعال و اجرای با کیفیت برنامه ها در هیئتهای مذهبی میتوان بهترین بهرههای معنوی از آن برنامه داشته باشیم.
وی در ادامه بیان داشت: با همفکری، وحدت و یکدلی باید فرهنگ حسینی، محرم و بسیجی را گسترش داد تا محرمی با بصیرت داشته باشیم.
مسئول سازمان بسیج مداحان سپاه امام صادق(ع) ادامه داد: فرهنگ احترام، ترویج فرهنگ اهل بیت در بین مردم و خانواده، وحدت، تبعیت از ولایت فقیه و... از شاخصههای اصلی هیئتهای مذهبی است.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: هیئتهای مذهبی بهترین تکیه گاه برای ترویج و گسترش فرهنگ ناب حسینی و محرم از جایگاه ویژه ای در بین مردم برخوردارند.
پولاد با اشاره به حضور فعال هیئتهای مذهبی در عرصههای مختلف اجتماعی، افزود: هیئتهای مذهبی با حضور فعال خود و بر عهده گرفتن بیشترین بار خنثی کردن فتنههای 88 نقش مثمر ثمری در عرصههای مختلف اجتماعی از خود به نمایش گذاشتهاند.
وی اضافه کرد: با توجه به حضور هیئتهای مذهبی در عرصههای مختلف اجتماعی از سربلندترین گروههای مذهبی در جریانات مختلف نظام و انقلاب به شمار میروند.
این مسئول اظهار داشت: هیئتهای مذهبی نشات گرفته از دعاهای کمیل، زیارت عاشورا، محرم و... بوده و همراه و همگام با حضور بسیجیان در این هیئتها فعالیتهای مذهبی و علمی بزرگی داشتهاند.
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