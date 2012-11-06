تیم هیئت هندبال بانوان طرقبه شاندیز قهرمان لیگ دسته یک کشور شد

علیرضا قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین دوره مسابقات هندبال لیگ دسته اول هندبال بانوان کشور که با حضور 10 تیم و از روز پنجشنبه 11 آبان ماه در شهرستان لار آغاز شده بود، سه شنبه 16 آبان ماه با قهرمانی تیم یک دست و هماهنگ هیات هندبال طرقبه شاندیز به پایان رسید.

وی افزود: تیم های شهید چمران لارستان، هیات هندبال چهار محال و بختیاری و شهرداری کرمان به ترتیب عناوین دوم تا چهارم را از آن خود کردند.

رئیس هیئت هندبال شهرستان طرقبه شاندیز گفت: دیدارهای مراحل رده بندی و نهایی که پیش از ظهر امروز در سالن مملو از تماشاگر شهرستان لار برگزار شد.

وی ادامه داد: در دیدار رده بندی هیات هندبال چهار محال و بختیاری با نتیجه 27، شهرداری کرمان با نتیجه 18 و در دیدار نهایی هیات هندبال طرقبه شاندیز نتیجه21 و شهید چمران لارستان امتیاز 15 را کسب کردند.

بدین ترتیب تیم های هیات هندبال طرقبه شاندیز و شهید چمران لارستان فصل آینده در نهمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان حضور خواهند داشت.

تکتم خان بابا زاده سرمربی تیم و الهه صالحی سرپرست تیم و بازیکنان به ترتیب مهسا آذانی، زهرا شعبانی، آناهیتا نعمتیان، اسماعرفانی، اسما وفادارنیا، ریحانه قدک پور، الهام زاغی، اعظم حسن زاده، هما قربان زاده، بهاره حطاطیان، زهرا قلی پور، سعده حسن پور، مریم کریم زاده، مریم قلو و فاطمه کرمانی بودند.