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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۵۶

نجار اعلام کرد:

لزوم مدیریت منابع آبی کرمان/ وجود 16000 حلقه چاه غیر مجاز در کرمان

لزوم مدیریت منابع آبی کرمان/ وجود 16000 حلقه چاه غیر مجاز در کرمان

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان از وجود 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار بعدازظهر سه شنبه در نشست کمسیون کشاورزی استان کرمان با اشاره به خشکسالی های 15 ساله و کاهش منابع آبی استان کرمان گفت: برای اینکه در آینده با مشکل کمبود آب مواجه نشویم باید مدیریت منابع آبی استان ساماندهی شود.

وی ادامه داد: طرح های انتقال حوزه به حوزه آب به استان کرمان نیازمند وقت و هزینه بسیار است، بنابراین باید تا عملی شدن این طرح ها منابع آبی که اکنون در دسترس هستند را به خوبی مدیریت کرده و از برداشت بی رویه آب جلوگیری کنیم.

نمانیده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به لزوم برخورد جدی با حفاران چاه های غیرمجاز تصریح کرد: در حال حاضر 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان کرمان موجود است.

نجار گفت: مسئولان باید در این خصوص به صورت جدی وارد شده و از حفر چاه های غیرمجاز در استان کرمان جلوگیری کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: تجهیز مزارع و اراضی کشاورزی به سیستم های نوین یکی از راه های موثر مقابله با بحران کم آبی و جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی در استان کرمان است.

نجار با اشاره به اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سیستم های نوین آبیاری در استان کرمان افزود: در این خصوص 90 درصد هزینه را دولت متقبل می شود و 10 درصد نیز به عهده کشاورز است.

استاندار کرمان تاکید کرد: باید با بررسی های کارشناسانه، گیاهان با نیاز آبی کم و پرمحصول و سازگار با آب و هوای استان کرمان شناسایی شده و جایگزین کشت محصولاتی با نیاز آبی زیاد شود.

کد مطلب 1737555

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