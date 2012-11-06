لزوم مدیریت منابع آبی کرمان/ وجود 16000 حلقه چاه غیر مجاز در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار بعدازظهر سه شنبه در نشست کمسیون کشاورزی استان کرمان با اشاره به خشکسالی های 15 ساله و کاهش منابع آبی استان کرمان گفت: برای اینکه در آینده با مشکل کمبود آب مواجه نشویم باید مدیریت منابع آبی استان ساماندهی شود.

وی ادامه داد: طرح های انتقال حوزه به حوزه آب به استان کرمان نیازمند وقت و هزینه بسیار است، بنابراین باید تا عملی شدن این طرح ها منابع آبی که اکنون در دسترس هستند را به خوبی مدیریت کرده و از برداشت بی رویه آب جلوگیری کنیم.

نمانیده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به لزوم برخورد جدی با حفاران چاه های غیرمجاز تصریح کرد: در حال حاضر 16 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان کرمان موجود است.

نجار گفت: مسئولان باید در این خصوص به صورت جدی وارد شده و از حفر چاه های غیرمجاز در استان کرمان جلوگیری کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: تجهیز مزارع و اراضی کشاورزی به سیستم های نوین یکی از راه های موثر مقابله با بحران کم آبی و جلوگیری از هدر رفت آب کشاورزی در استان کرمان است.

نجار با اشاره به اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای سیستم های نوین آبیاری در استان کرمان افزود: در این خصوص 90 درصد هزینه را دولت متقبل می شود و 10 درصد نیز به عهده کشاورز است.

استاندار کرمان تاکید کرد: باید با بررسی های کارشناسانه، گیاهان با نیاز آبی کم و پرمحصول و سازگار با آب و هوای استان کرمان شناسایی شده و جایگزین کشت محصولاتی با نیاز آبی زیاد شود.