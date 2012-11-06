رژیم صهیونیستی مدعی بی طرفی در انتخابات آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، " دانی آیالون" معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در مصاحبه با " رادیو اسرائیل" ادعا کرد تل آویو در قبال نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی تفاوت است.

بر خلاف نظر برخی کارشناسان که در ماه های گذشته معتقد بودند " نتانیاهو " نخست وزیر رژیم صهیونیستی با فشار بر " اوباما" برای تعیین خطوط قرمز برای برنامه هسته ای ایران سعی دارد نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به نفع رقیب " اوباما" رقم بزند، معاون وزیر خارجه این رژیم امروزضمن ادعای بی طرفی این رژیم در انتخابات آمریکا گفت : بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی برنده انتخابات خواهد شد اسرائیل همواره از حمایتهای آمریکا برخوردار خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیروزی مجدد اوباما منجر به فشار آمریکا بر این رژیم خواهد شد تا با فلسطینی ها به صلح دست یابد گفت : اسرائیل برای رسیدن به صلح و دستیابی به توافقات دیپلماتیک نیازی به فشار دیگران ندارد.