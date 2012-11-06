  1. بین الملل
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۳۸

رژیم صهیونیستی مدعی بی طرفی در انتخابات آمریکا شد

رژیم صهیونیستی مدعی بی طرفی در انتخابات آمریکا شد

معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد این رژیم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی طرف است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، " دانی آیالون" معاون وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در مصاحبه با  " رادیو اسرائیل" ادعا کرد تل آویو در قبال نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بی تفاوت است.

بر خلاف نظر برخی کارشناسان که در ماه های گذشته معتقد بودند " نتانیاهو " نخست وزیر رژیم صهیونیستی با فشار بر " اوباما" برای تعیین خطوط قرمز برای برنامه هسته ای ایران سعی دارد نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به نفع رقیب " اوباما" رقم بزند، معاون وزیر خارجه این رژیم امروزضمن ادعای بی طرفی این رژیم در انتخابات آمریکا گفت : بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی برنده انتخابات خواهد شد اسرائیل همواره از حمایتهای آمریکا برخوردار خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیروزی مجدد اوباما منجر به فشار آمریکا بر این رژیم خواهد شد تا با فلسطینی ها به صلح دست یابد گفت : اسرائیل برای رسیدن به صلح و دستیابی به توافقات دیپلماتیک نیازی به فشار دیگران ندارد.  

کد مطلب 1737561

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها