روسیه از تلاشهای اخضر الابراهیمی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم ، ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد پس از نشست پشت درهای بسته شورای امنیت درباره سوریه گفت : پیشنهاد روسیه برای برگزاری نشست گروه اقدام درباره سوریه در نیویورک هنوز روی میز است.

وی افزود: لازم است یادآوری کنیم که پیشنهاد ما درباره نشست گروه اقدام درباره سوریه در نیویورک برای ارزیابی میزان اجرا یا اجرا نشدن سند ژنو که در سی ام ژوئن گذشته به امضا رسید و اینکه بتوانیم اقدام موثری درباره کاستن از مشکلات کنونی سوریه داشته باشیم، هنوز به قوت خود باقی است.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل بیان کرد: روسیه در جلسه هایی که جفری فلتمن معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی حضور داشت، بر حمایت از تلاشهای اخضر الابراهیمی تاکید کردیم.

چورکین افزود: هیئت روسی از اعضای شورای امنیت خواست که به منظور فراهم آوردن بستر لازم برای گفتگو به همه طرفهای درگیر فشار وارد شود.

از سوی دیگر پایگاه الیوم السابع گزارش داد: منابع دیپلماتیک به نقل از یک مسئول برجسته سازمان ملل متحد اعلام کردند که اخضر الابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه از روسیه خواسته است که طرحهای بیشتری برای حل بحران نوزده ماهه سوریه ارائه دهد.

این پایگاه همچنین بیان کرد: جفری فلتمن معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی در جلسه غیر علنی شورای امنیت ضمن تشریح دیدگاهها درباره سوریه از استفاده نظام سوریه از بمبهای خوشه ای سخن رانده است.