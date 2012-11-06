بازدید وزیر راه و شهرسازی از مسکن مهرگان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در سفر یک روزه به استان قزوین عصر سه شنبه از شهرک مسکونی در دست ساخت مهرگان در شهر محمدیه قزوین بازدید کرد.

در این شهرک 26 هزار واحد مسکن مهر در حال احداث است که چهار هزار واحد در مرحله تکمیلی و واگذاری به متقاضیان واجد شرایط است.

در استان قزوین بیش از 51 هزار واحد مسکن مهر ساخته خواهد شد که تا پایان امسال 30 هزار واحد آماده واگذاری می شود.

وزیر راه و شهرسازی استان قزوین همچنین از پروژه بوستان 22 هکتاری شهرک مهرگان بازدید کرد.

در این بازدید که احمد عجم استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین نیز حضور داشتند برخی متقاضیان دریافت واحدهای مسکن مهر در شهرک مهرگان در گفتگویی صمیمانه با وزیر راه و شهرسازی خواستار حل برخی مشکلات خود شدند.

مساعدت وزیر در تامین هزینه های اضافی در واگذاری مسکن مهر، تسریع در واگذاری، تامین خدمات لازم، کمک مالی به برخی پیمانکاران که با افزایش هزینه مواجه شده اند از جمله درخواستهای ساکنان شهرک مهرگان بود.

نیکزاد در این بازدید گفت: کلیه متقاضیانی که قسط چهارم خود را پرداخت کرده اند شامل افزایش قیمت ها نخواهند شد اما متقاضیانی که قسط سوم و چهارم آورده را پرداخت نکرده اند با توافق با راه و شهرسازی و پیمانکاران حداقل افزایش برخی هزینه ها مانند قیمت آسانسور، مصالح ساختمانی، سایر موارد توسط متقاضیان پرداخت و زمینه واگذاری سریعتر واحدها فراهم شود.

در ادامه تقاطع غیر هم سطح 9 دی در شهر محمدیه با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.

در مراسم افتتاح پل 9 دی در شهرک مهرگان، ایرج زاهد پور شهردار محمدیه گفت: به منظور دسترسی آسان و سریع ساکنان شهرک مهرگان به شهر محمدیه تقاطع غیر هم سطح 9 دی با هزینه ای بالغ بر 9 میلیارد و 500 میلیون تومان در مدت 18 ماه ساخته شده است.

وی افزود: میزان خاکبرداری و خاکریزی این پل 420 هزارمترمکعب است و حجم سازه آن 450 تن و آسفالت بکار رفته بالغ بر 20 هزار تن است.

شهردار محمدیه تصریح کرد: طول رمپ و لوپ این پل پنج کیلومتر، دیواره آن 630 متر و میزان بتن ریزی نیز هفت هزارتن است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در پایان بازدیدهای خود از پروژه های مسکن مهر و افتتاح پنج طرح عمرانی و راهسازی سه شنبه در جلسه شورای حمل و نقل و مسکن استان قزوین شرکت کرد.