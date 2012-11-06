استاندار دیالی عراق با استاندار کرمانشاه دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی توافقات پیش آمده بین استان کرمانشاه و استان دیالی عراق شب سه شنبه با حضور استاندار دیالی عراق و هیئت همراه، استاندار کرمانشاه و برخی از مدیران اجرایی استان کرمانشاه در محل سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست استاندار کرمانشاه ضمن خیر مقدم به هیئت عراقی و تمام شرکت کنندگان در این جلسه و گرامیداشت یاد و خاطره استاندار سابق استان دیالی عراق گفت: با گذشت زمان اتفاقات زیادی رخ خواهد داد و تنها حسن همجواری است که برای انسان ها باقی خواهد ماند.

دادوش هاشمی افزود: در واقع حسن همجواری فرهنگ مشترک می آورد و این فرهنگ زمینه ساز روابط است.

وی با ابراز امیدواری از توسعه روابط استان دیالی عراق با استان کرمانشاه گفت: علاقمندیم این روابط گسترش بیشتری پیدا کند و آمادگی این را داریم که علاوه بر قرارداد و تفاهم نامه های منعقد شده در دوره استانداری خودم، توافق نامه های منعقد شده در زمان دیگر استانداران کرمانشاه را پیگیری و به مرحله اجرا در آوریم.

وی با اشاره به پتانسیل های استان کرمانشاه در بحث صادرات به کشور عراق گفت: استان کرمانشاه در جایگاه مناسبی از نظر صادرات قرار دارد و هم اکنون 50 درصد صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای موجود در استان کرمانشاه صورت می گیرد.

هاشمی افزود: کرمانشاه مرکز غرب کشور است و علاقمندیم این روابط توسعه بیشتری پیدا کند و از طریق مرز خسروی نیز مبادلات تجاری بیشتری انجام شود.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: استان کرمانشاه یکی از قطب های کشاورزی در کشور است و کارخانجات زیادی اعم از پتروشیمی، نورد فولاد، مواد غذایی و کاشی و سرامیک در آن مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه یک استان تاریخی است و از پتانسیل های خوبی از حیث منابع طبیعی برخوردار است گفت: در این استان رودخانه ها و مکان های طبیعی و بکر زیادی به چشم می خورد و این خود نشان از ظرفیت بالای این استان برای جذب گردشگر دارد.

هاشمی افزود: این استان در مسیر عتبات عالیات قرار گرفته و از نظر صنایع دستی ، صنعت و... دارای جایگاه ویژه و دارای صنایع دستی متعددی است.

استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد در این نشست هم فکری و توافقاتی صورت گیرد و در نهایت منجر به اجرایی شدن و وارد فاز عملیاتی شدن پروژه های مورد توافق شوند.

وی به برگزاری نمایشگاه های متعدد در استان سلیمانیه عراق اشاره کرد و گفت: ما علاقه مندیم به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در عراق نمایشگاه های مختلف برپا کنیم تا اثرات آن و نتایج حاصله موجب رونق اقتصادی برای دو کشور شود.

وی از اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی مرز سومار- مندلی خبر داد و گفت: اقدامات لازم در این راستا صورت گرفته و امیدواریم در آینده ای نزدیک این مرز به مرز رسمی تبدیل شود.

وی افزود: هدف از ایجاد این مرز و تقویت مرزهای دیگر استان کرمانشاه این است که مردم این مناطق بهره مند شوند و ثبات در صحت و درستی کالا بوجود آید.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: با راه اندازی این مرز امیدواریم که به صورت 24 ساعت از مرزهای استان کرمانشاه به عراق کالا مبادله شود و در پی این روابط و گسترش آن امیدوار به برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی هستیم.

هاشمی همکاری دانشگاه ها، ایجاد شهرک های صنعتی، مداوای بیماران استان دیالی، صدور خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی را از جمله موارد در گسترش روابط استان کرمانشاه و دیالی عراق عنوان کرد.