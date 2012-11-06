صادرات محصولات کشاورزی راه دور زدن تحریمها/ قدرت رقابت جهانی را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور عصر سه شنبه در کمیسیون کشاورزی کرمان گفت: استان کرمان حجم قابل توجهی از مزارع و باغهای کشور را در خود جای داده است و تنها در بخش محصولات باغی یک سوم باغهای کشور در استان کرمان قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: شغل اصلی مردم کرمان کشاورزی است و محصولات صادرات محوری همچون پسته و خرما و گردو در این استان با کیفیت و کمیت بالا کشت می شود.

جلال پور ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل عدم وابستگی کشاورزی به ارز و مشکلات ناشی از نوسانات ارزی می توان در زمینه افزایش صادرات روی محصولات کشاورزی حساب ویژه باز کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در ادامه افزود: زیر ساختهای کشاورزی در استان کرمان وجود دارد و در زمینه استفاده از آب نیز باید مصرف بهینه در دستور کار قرار گیرد.

وی بر توسعه کشاورزی در استان کرمان تاکید کرد و گفت: بسته بندی و بازاریابی مناسب و معرفی برند اختصاصی برای محصولات کشاورزی استان کرمان می تواند در صادرات و رقابت در بازارهای بزرگ مصرف محصولات کشاورزی نقش عمده داشته باشد.

وی استان کرمان را نزدیک بازارهای مصرفی همچون کشورهای حوزه خلیج فارس دانست و گفت: باید از هم اکنون روی این بازارها برنامه ریزی کنیم.