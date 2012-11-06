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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۵۴

سرهنگ ثمره خبر داد:

کشف 36 کیلوگرم هروئین توسط پلیس بم

کشف 36 کیلوگرم هروئین توسط پلیس بم

بم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی بم استان کرمان از کشف 36 کیلوگرم هروئین و دستگیری یک قاچاقچی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "هادی ثمره" با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از انتقال یک محموله مواد مخدر از شرق کشور و از مسیر بم به سمت استان های مرکزی مطلع شدند.

وی افزود: پس از شناسایی مسیر تردد قاچاقچیان، ماموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بم - کرمان یک دستگاه خودرو سواری را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی بم بیان کرد: در این عملیات و بازرسی از خودرو توقیفی بیش از 36 کیلوگرم هروئین که در بدنه خودرو جاسازی شده بود، کشف و یک قاچاقچی دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شد.
 
کد مطلب 1737575

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