کشف 36 کیلوگرم هروئین توسط پلیس بم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "هادی ثمره" با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیسی از انتقال یک محموله مواد مخدر از شرق کشور و از مسیر بم به سمت استان های مرکزی مطلع شدند.

وی افزود: پس از شناسایی مسیر تردد قاچاقچیان، ماموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بم - کرمان یک دستگاه خودرو سواری را توقیف کردند.



فرمانده انتظامی بم بیان کرد: در این عملیات و بازرسی از خودرو توقیفی بیش از 36 کیلوگرم هروئین که در بدنه خودرو جاسازی شده بود، کشف و یک قاچاقچی دستگیر و تحویل دستگاه قضایی شد.

