کشف 350 کیلوگرم مواد مخدر در پیشوا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد سلمان آدینه وند در این خصوص گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی به منظور پاکسازی نقاط آلوده شهرستان طی دو هفته گذشته در پیشوا برگزار شد که طی اجرای این طرح 350 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف گردید.

وی افزود: طی اجرای این طرح، 15 سارق وسیله نقلیه، 10 سارق احشام، 12 سارق منزل و مغازه و 18 سارق اماکن خصوصی و نیز 9 عامل توزیع مواد مخدر دستگر شدند که با دستگیری این افراد ، 19 دستگاه وسیله نقلیه سرقتی، 50 رأس دام و 2 هزار نخ سیگار نیز قاچاق کشف شد.

سرگرد آدینه وند اظهار داشت: در طول اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی 566 دستگاه موتور سیکلت متخلف نیز توقیف گردید.

وی از شهروندان خواست در جهت دستیابی به امنیت پایدار با پلیس همکاری داشته و درصورت مشاهده هرگونه عمل مجرمانه مراتب را به سامانه 110 اطلاع دهند.

دومین دوره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه پوشاک شهرستان پاکدشت برگزار شد

دومین دوره انتخابات ویژه تعیین اعضای هیئت مدیره اتحادیه پوشاک شهرستان پاکدشت، برای دومین دوره خود، با به حد نصاب رسیدن اعضای شرکت کننده و با حضور نمایندگان فرمانداری، مجمع امور صنفی و انجمن نظارت بر انتخابات در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در پایان پس از شمارش آرا، آقایان مجید نادری، امیرحامد شیرین زبان، رسول عادلی فیض آبادی، روح الله اصغری، ابوالفضل قدرتی و محمد محمد امینی با اکثریت آرا به عنوان اعضای هیئت مدیره اتحادیه پوشاک انتخاب شدند.

دو صحرا نوردی در پاکدشت برگزار شد

مسابقه دو صحرا نوردی، با حضور 200 نفر از دانش آموزان پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه از 45 آموزشگاه شهرستان پاکدشت، به مناسبت 13 آبان و روز دانش آموز، ظهر دوشنبه با حضور مربیان ورزش مدارس و کارشناس مسئول حراست و کارشناس تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان از مقابل اردوگاه شهید علی مظفر روستای توچال شهرستان پاکدشت آغاز شد و در پارک ده امام به پایان رسید.

مرتضی سیری معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت، در حاشیه برگزاری این مسابقه، اظهار داشت: با برگزاری این مسابقه، مسابقات داخلی دانش آموزی شهرستان پاکدشت، آغاز شد و به ترتیب زمان برنامه ریزی شده آغاز خواهد شد.

در پایان این مسابقه، در هر رده سنی، 10 نفر برای مسابقات شرکت در استان انتخاب شدند و همچنین در هر رده سنی، به ده نفر از برگزیدگان، جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.