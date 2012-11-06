آسمان خراشهای کرمان در اندیشه شکست بسکتبالیستهای شاهین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دادبخش اظهار داشت: بازیکنان تیم پس از پیروزی مقابل تیم صدر جدولی نفت آبادان از روحیه بسیار بالایی برخوردار هستند در واقع این پیروزی به نوعی اثبات شایستگی بسکتبال کرمان بود.

وی افزود: البته کادر فنی پس از این بازی به بازیکنان تیم اعلام داشت تا این پیروزی مدینه فاضله آنها نیست و همه باید با فراموش کردن این نتیجه به فکر ادامه مسابقات و تداوم این نتایج درادامه مسابقات باشند خوشبختانه بازیکنان تیم همگی جوان های لایق و شایسته ای هستند و همه گوش به فرمان سرمربی تیم هستند.

وی در خصوص دیدار این هفته مس در برابر شاهین بوشهر گفت: این دیدار نیز برای ما حساسیت بالایی دارد برای قرار گرفتن در جمع تیم های بالای جدولی باید از این دیدار با دست پر خارج شویم کادر فنی با شناختی که از حریف دارد برای این بازی تدابیری را اتخاذ کرده و قطعا با برنامه گام به این دیدار خواهد گذاشت.

دادبخش گفت: تیم بسکتبال صنعت مس برای حضور در این دیدار چهارشنبه شب کرمان را به مقصد بوشهر ترک خواهد کرد تا در دیدار بعد از ظهر جمعه 19 آبان ماه برابر حریفش صف آرایی کند.

مس کرمان که در گروه نخست مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال کشور قرار دارد هم اکنون و در پایان هفته چهارم مسابقات از سه دیدارش موفق به کسب 5 امتیاز شده است، محمد توکلی تنها غایب مس در دیدار برابر شاهین بوشهر است.

