مرز سومار - مندلی فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عمر عبدالعزیز حمیری در نشست استاندار کرمانشاه با استاندار و هیئت اعزامی از استان دیالی عراق که شب سه شنبه در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد گفت: با پیگیری هایی که صورت گرفته موافقت نوری مالکی را برای راه اندازی و فعال شدن مرز سومار – مندلی گرفته ایم و امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری از این مرز به عنوان مرز رسمی بین ایران و عراق باشیم.

وی افزود: هدف ما از این نشست و سفر به استان کرمانشاه به دعوت استاندار کرمانشاه، توسعه روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی و... است و امیدواریم به مشترکات زیادی برسیم.

حمیری ادامه داد: در سال های اخیر پروتکل ها و توافق نامه های زیادی بین استان کرمانشاه و دیالی عراق منعقد شده که هم اکنون ما با جدیت پیگیر این پروژه ها هستیم و امیدواریم با نشست های صورت گرفته بتوانیم موانع موجود بر سر اجرای این پروژه ها را برطرف و شاهد به ثمر نشستن و عملیاتی شدن این توافقات باشیم.

استاندار دیالی عراق گفت: قراردادهای منعقد شده در راستای موضوعات اجتماعی، فرهنگی، و.. بوده است که ما بند به بند آن را پیگیری خواهیم کرد و این موضوعات را موردبررسی قرار خواهیم داد تا به نتایج مطلوب برسیم.

وی افزود: از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه روابط عراق با ایران می توان به ایجاد استراحتگاه ها میان مرز ایران و عراق در راستای رفاه حال زوار اشاره کرد.

حمیری ادامه داد: از دیگر موضوعاتی که پیگیر آن هستیم می توان به فعال کردن مرز خسروی با ظرفیت عبور 15 هزار مسافر اشاره کرد که به جد پیگیر آن هستیم.

استاندار دیالی با تقاضای کمک و مساعدت استان کرمانشاه جهت مداوای بیماران و آسیب دیدگان در عملیات های تروریستی در کشور عراق گفت: علاقه مندیم که پروتکلی در این زمینه امضا و جمهوری اسلامی ایران و استان کرمانشاه بتوانند خدمات مداوا و درمانی را به مردم عراق ارائه دهند.

وی هم چنین خواستار موافقت نامه هایی در جهت بورسیه شدن دانشجویان عراقی به ایران برای تحصیل در دانشگاه های استان کرمانشاه و توسعه روابط دانشگاه ها شد.

وی از بررسی و پیگیری آب رودخانه اروند خبر داد و گفت: در تلاش هستیم که این موضوع را حل کرده و با ایران به توافق برسیم.

حمیری در پایان از استاندار کرمانشاه به خاطر میهمان نوازی و دعوت از هیئت عراقی به استان کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.