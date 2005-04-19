سيم كارت هاي "تالي " ماه آينده واگذار مي شوند

مدير روابط عمومي شركت مخابرات ايران در گفت وگويي كوتاه با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : جزييات نحوه واگذاري سيم كارت هاي اعتباري هنوز مشخص نشده است اما واگذاري سيم كارت هاي اعتباري از ارديبهشت ماه آغاز مي شود .



داود زارعيان افزود : بيش از 675 هزار نفر براي دريافت سيم كارت هاي اعتباري ثبت نام كرده اند كه اين سيم كارت ها براساس اولويت بندي به متقاضيان واگذار مي شود .



از سويي ديگر ، مجري تلفن هاي اعتباري در شركت مخابرات ايران گفت : هنوز زمان واگذاري هاي به صورت قطعي مشخص نشده است اما براساس پيشنهاد پيمانكار واگذاري به صورت اولويت بندي و نه قرعه كشي خواهد بود كه پيش بيني مي شود پيمانكار از توان كافي براي واگذاري اين تعداد سيم كارت برخوردار باشد .



سيد احمد علمايي همچنين چندي پيش در مصاحبه اي با خبرنگار ما درباره شرايط استفاده از سيم كارت هاي اعتباري گفت : مشتركين تلفن هاي اعتباري مي توانند با پرداخت 20 هزار تومان در آغاز به مدت سه ماه ازاين سيم كارت ها استفاده كنند در غير اين صورت خدمات اين سيم كارت ها پس از سه ماه قطع مي شود .



به گفته وي ، درصورتي كه اعتبار ريالي يا زماني سيم كارت ها به پايان برسد مشترك يك ماه فرصت خواهد داشت تا نسبت به شارژ دوباره سيم كارت خود اقدام كند .



وي گفت : البته در 15 روز از اين يك ماه سيم كارت يك طرفه و در 15 روز بعدي نيز سيم كارت قطع مي شود تا مشترك نسبت به شارژ يا تمديد اعتبار خود اقدام كند .



علمايي درباره مبلغ شارژ اين سيم كارت ها گفت : در مرحله دوم پس از خريد ، سيم كارت با پرداخت 10 هزارتومان به مدت يك ماه ، 20 هزار تومان به مدت 2ماه و 10 روز و 40 هزار تومان به مدت 5 ماه شارژ خواهد بود .



مجري تلفن هاي اعتباري گفت : مشتركين با پرداخت اين اعتبارها مي توانند از كليه خدمات شبكه به ميزان تعرفه استفاده كنند كه تعرفه تلفن هاي همراه اعتباري 5/1 برابر بيشتر از تلفن هاي همراه موجود است.