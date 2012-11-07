به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی سه شنبه شب در هفتمین جلسه شورای حمل و نقل و مسکن استان که با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: از تمامی تنگناها و محدودیت های ملی کشور آگاهیم و نیازها خود را بر اساس شرایط اعلام می کنیم.

وی افزود: اگر در بخش مسکن و راه در استان توقعاتی از وزیر داریم به دلیل توانمندی خوب آقای نیکزاد است که امیدواریم با در نظر گرفتن شرایط ویژه استان قزوین از این حمایتها بیشتر برخوردار شویم.

محمدی بیان کرد: کمربندی جنوب شهر قزوین از طرح های بزرگ و مهمی است که مصوبه 215 را دارد اما متاسفانه در بودجه سال 91 دیده نشده که از وزیر محترم انتظار داریم با پیگیری لازم این خواسته مردم را برآورده کنند تا این طرح اجرایی شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص اصلاح ورودی جاده بوئین زهرا به شهر قزوین با تملک زمین توسط شهرداری و مساعدت وزرات خانه مطالبی بیان کرد.

محمدی تصریح کرد: در خصوص نوسازی بافت فرسوده در شهر قزوین نیازمند ساخت مجتمع های فرهنگی در جنوب شهر قزوین هستیم که اگر زمین مورد نیاز توسط راه و شهرسازی در اختیار شهرداری قرار گیرد این آمادگی وجود دارد تا ساخت این مراکز آغاز شود.

ایجاد ایستگاه سوزن بانی در شریفیه

این نماینده مجلس بیان کرد: با توجه مشکلات عبور مرور مردم شریفیه از مسیر عبور ریل راه آهن احیا و ایجاد ایستگاه سوزنبانی در این شهر ضروری است و برای جلوگیری از سوانح ناگوار با قطار هم باید اقدام جدی شود.

وی اجرای روکش آسفالت در مسیر خاکعلی به محمدیه، آبیک به محمدیه، خیابن اصلی شهر شریفیه و تعریض جاده کمال آباد به شهر صنعتی البرز و احداث ایستگاه مستقل راه آهن را از دیگر نیازها و درخواست های مردم استان از وزیر اعلام کرد.