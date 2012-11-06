ابلاغ رسمی سند راهبردی نخبگان از سوی احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شامگاه سه شنبه شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل شد و در این جلسه ادامه سیاستهای مرتبط با بخش خانواده سند مهندسی فرهنگی کشور مطرح و همه راهبردها و اقدامات مرتبط با این سند به تصویب رسید.



در پایان بررسی این بخش، نظام برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای این بخش نیز از سوی اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی مشخص و مقرر شد از این پس همه برنامه های توسعه کشور دارای پیوست خانواده باشند و با نگاه به خانواده و خانواده محوری در نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه ای برنامه های خود را تنظیم کنند که به تحکیم و استحکام چارچوب خانواده لطمه ای وارد نشود.



همچنین در بخش نظارت و اجرا مقرر شد در سه سطح این موضوع مورد توجه قرار گیرد. ستاد ملی زن و خانواده مسئولیت تدوین برنامه اجرایی این مصوبه را بر عهده گرفته و تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی بین همه دستگاه های مختلف مسئول در این زمینه بر عهده ستاد مذکور می باشد.



اجرای این مصوبه نیز بر اساس تقسیم کار صورت گرفته از سوی ستاد ملی زن و خانواده بر عهده دستگاه های گوناگونی است که در این امر مشارکت خواهند کرد. نظارت و پایش اجرای این مصوبه و سند هم بر عهده شورای فرهنگی اجتماعی زنان و شورایعالی انقلاب فرهنگی می باشد که به صورت دوره ای از آن ارزیابی خواهند داشت.