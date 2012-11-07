به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس دانشی اظهار داشت: این جشنواره با حضور گروه های نمایشی از استان های کرمان، گلستان، یزد، خراسان شمالی، هرمزگان و خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

وی گفت: هیئت داوران جشنواره تئاتر منطقه چهار کشور از سوی مرکز هنرهای نمایشی تهران انتخاب می شوند و پنج میهمان ویژه انتخابی این مرکز در مراسم اختتامیه جشنواره شرکت می کنند.

وی افزود: در جشنواره تئاتر منطقه چهار کشور از میان 12گروه شرکت کننده دو گروه نمایشی برتر به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه خواهند یافت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: هنرمندان شرکت کننده به مدت پنج روز در این جشنواره با هم به رقابت خواهند پرداخت.

وی گفت: در جشنواره تئاتر منطقه چهار کشور در چابهار شش گروه در قالب صحنه، سه گروه با اجرای پلاتو و سه گروه به صورت بلک باکس به روی صحنه خواهند رفت.

وی افزود: آثار بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه چهار کشور از بیستم تا بیست و چهارم آبان ماه در شهرستان چابهار داوری خواهد شد.