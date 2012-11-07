585 راس دام در ریگان مورد تست تشخیص سل قرار گرفتند

حجت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام تست تشخیص بیماری سل بر روی 585 راس دام سنگین در ریگان اظهار داشت: سل گاوی از جمله بیماری های مشترک بین دام و انسان است.

وی این بیماری را یک بیماری مسری عفونی دانست و افزود: عامل این بیماری در گاو مایکوباکتریوم بوسیس است که این باکتری با توجه دارا بودن ساختار و دیواره سلولی ‌ضخیم، ‌در برابر حرارت ‌خشکی و اغلب ضد‌عفونی کننده‌ها مقاوم است.

جعفری ادامه داد: میکروب سل از طریق مدفوع، خلط، ادرار، شیر و ترشحات رحمی به محیط دفع می‌شود‌.

این مسئول یادآور شد: عامل این بیماری به راحتی ازطریق دستگاه گوارش به ویژه از طریق خوردن شیر خام گاو مسلول یا شیرهای پاستوریزه نشده) و از راه تنفسی به انسان منتقل می شود.

مدیر شبکه دامپزشکی ریگان تصریح کرد: بیماری سل به دو صورت ریوی و خارج ریوی بروز می‌ِکند و میکروب سل پس از ورود به ریه و ایجاد ضایعه اولیه می‌تواند از طریق جریان خون،عروق لنفاوی و یا بر اثر مجاورت مستقیم به دیگر قسمت‌های بدن منتشر شود و دیگر اعضاء محوطه بطنی، سیستم اسکلتی و عضلات را درگیر کند.

جعفری با بیان اینکه عمراقتصادی دام در این بیماری پایین است گفت: لاغری مفرط، سرفه های شدید و خلط آور، کاهش اشتها، کاهش تولید شیر و تورم عقذه های لنفاوی بدن را می توان از مهمترین علایم بالینی این بیماری برشمرد.

وی افزود: از مهمترین طرق کنترل بیماری سل انجام تست‌های غربالگری برای تشخیص دام‌های راکتور و آلوده است که این تست برپایه واکنشهای ایمونولوژک دام استواراست و به عنوان تست توبرکولیناسیون و به صورت داخل جلدی در ناحیه پوست گردن دام ترزیق می شود.

جعفری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 585 تست تشخیص این بیماری در ریگان انجام شده است.

وی عنوان داشت: طی مدت مذکور هیچ مورد دام مشکوک و راکتوری علیه‌ بیماری سل در شهرستان ریگان مشاهده نشده است.

این مسئول تصریح کرد: ضد ‌عفونی مرتب جایگاه دام و رعایت اصول و ضوابط قرنطینه‌ای دام از جمله اقدامات کنترلی این بیماری مهم است.

مدیر شبکه دامپزشکی ریگان افزود: البته محورهایی ازقبیل رعایت مدیریت بهداشتی دامداری ها و بهسازی و نوسازی اماکن دامی را نباید ازپروتکل کنترلی این بیماری فراموش کرد.

جعفری گفت: این تست‌ها‌توسط دو اکیپ عملیاتی در شهرستان در دو بخش مرکزی و گنبکی شهرستان ریگان انجام شده است.

این مسئول در پایان از دامداران وعشایر خواست که در زمینه کنترل این بیماری خطرناک همکاری لازم را با اکیپ‌های دامپزشکی داشته باشند و قبل از خرید دام‌‌های جدید و ورود دام به فارم جهت انجام تست مربوطه با این شبکه هماهنگی لازم را به عمل آورند.

