روزنامه هاآرتص از فروش هواپيماهاي بدون سرنشين اسرائيل به تركيه خبرداد

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه اسرائيلي هاآرتص درشماره امروز سه شنبه خود با بيان اين مطلب نوشت : تجهيز ارتش تركيه به هواپيماهاي بدون سرنشين ساخت اسرائيل براي حمايت تاكتيكي از آنكارا به موجب قرارداد تسليحاتي دويست ميليون دلاري ميان طرفين صورت مي گيرد.



به نوشته اين روزنامه، صنايع هوايي اسرائيل و شركت " ايلبيت" كه با شركت هاي فرانسوي و آمريكايي رقابت مي كنند بين 30 تا 40 فروند هواپيماي بدون سرنشين و حدود 10 پايگاه زميني براي هدايت آنها در اختيار ارتش تركيه قرار مي دهند.

ارتش اسرائيل درحال حاضرازهواپيماهاي بدون سرنشين براي مقاصد جاسوسي واطلاعاتي خود بويژه درمناطق اشغالي و كشور هاي اطراف استفاده مي كند.



خبرگزاري فرانسه نيزدراين رابطه گزارش داد كه امضاي اين قرارداد تسليحاتي ميان تركيه و رژيم اسرائيل خشم و نارضايتي كشورهاي عربي و ايران را به دنبال داشته است مبادلات اقتصادي و فرهنگي ميان رژيم صهيونيستي وتركيه در سال گذشته ميلادي با 33 افزايش نسبت به سال 2003 به دو ميليارد دلار رسيده بود.



روابط ميان رژيم صهيونيستي و تركيه به دليل انتقادات شديد رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه ازسياستهاي تروريستي اين رژيم در كشتار و سركوب مردم فلسطين رو به تيرگي نهاده بود.



لازم به ذكر است كه همكاري نظامي اسرائيل و تركيه از سال 1997 زمانيكه صنايع هوائي اسرائيل اولين مناقصه را به عنوان پيمانكار اصلي تجهيز و نوسازي فانتومهاي F4 تركيه به مبلغ 650 ميليون دلار از آن خود كند، رونق بسياري گرفت .