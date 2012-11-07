به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله عباسی افزود: در توسعه روستایی، هدف بهبود وضع روستاییان بوده و برای رسیدن به این هدف باید توانایی روستائیان را در استفاده بهینه از منابع آب و زمین و سرمایه افزایش دهیم تا بتوانند با افزایش تولیدات کشاورزی و فروش مازاد محصولات، سطح زندگی خود را بالا ببرند.



وی افزود: با توجه به موقعیت راههای روستایی در استان، این اداره اقدامات بسیار گسترده ای در سطح راههای روستایی در دستور کار خود داشته که از جمله می توان به بهسازی و آسفالت 6.5 کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان چالوس با اعتباری بالغ بر هفت هزار میلیون ریال اشاره کرد.



وجود 30 شرکت فعال حفاری آب زیرزمینی در مازندان



حسین خدیر، مدیر امور حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: در مازندران 21 موسسه حفاری تراکتوری و 9 شرکت حفاری مجاز وجود دارند که دارای صلاحیت حفاری چاه بوده که از شرکت آب منطقه ای مازندران و وزارت نیرو مجوز اخذ کردند.



وی افزود: متقاضیان پس از اخذ موافقت اصولی یکی از حفاران مجاز را به دلخواه انتخاب و پس از انعقاد قرارداد با حفار چاه را با نظارت کارشناسان فنی شرکت حفر می کنند.



مدیر امورحفاظت منابع آب منطقه ای مازندران با تاکید بر ضرورت حفر چاه از سوی حفاران مجاز یادآور شد: چاه های کم عمق و نیمه عمق عمدتا در استان به روش تراکتوری و چاه های عمیق که عمدتا بالای 40 متر هستند به روش روتاری و ضربه ای توسط دستگاه حفاری حفر می شوند.

همایش آمادگی زمستانی در گاز مازندران



با حضور معاون بهره برداری شرکت گاز مازندران، همایش آمادگی زمستانی با شرکت مدیریت و کارکنان اداره گاز ناحیه نوشهر و چالوس برگزار شد.



رضا باقری، رئیس اداره گاز نوشهر و چالوس گفت: نگهداری و مراقبت از ایستگاه ها و تاسیسات به منظور پایداری تامین گاز از وظائف اصلی نیروهای بهره برداری و تعمیرات می باشد که تحقق این مهم تلاش ویژه همه همکاران را می طلبد.



وی با بیان اینکه گازبها از امروز با توجه به فصل سرما محاسبه می شود مدیریت مصرف گاز در مازندران را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: باید با مصرف بهینه گاز، کنترل بیشتری را روی مصرف و توزیع گاز اعمال تا با مشکلی در مصرف گاز خانگی مواجه نباشیم.

مصدومیت زن و مرد بر اثر سقوط خودرو در بابل

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل، از سقوط یک دسنگاه خودروی پیکان وانت از ارتفاع سه متری به داخل شالیزار در روستای بالاگنج افروز خبر داد.

حسین خان پور اظهار داشت: پیرو گزارش تلفنی شهروندان به سامانه 125 مبنی بر سقوط یک دسنگاه خودروی پیکان وانت از ارتفاع سه متری به داخل شالیزار در روستای بالا گنج افروز، بلافاصله اکیپ عملیاتی ایستگاه شماره یک آتش نشانی به محل حادثه اعزام و اقدام به نجات مصدومین حادثه و ایمن سازی محیط کردند.

وی افزود: در این حادثه یک زن 36 ساله و یک مرد 44 ساله از ناحیه سر و گردن دچار مصدومیت شدند.