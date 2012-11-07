به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حاتم زاده صبح امروز در چهل و چهارمین گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاه‌ها که هم اکنون در دهکده ساحلی بندر انزلی در حال برگزاری است با اعلام این خبر به تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در استان گیلان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 126 هزار دانشجو در 81 مرکز آموزش عالی استان گیلان مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 18 هزار دانشجو در دانشگاه گیلان تحصیل می‌کنند.

به گفته رئیس دانشگاه گیلان این دانشگاه در حال حاضر 330 رشته گرایش و 7 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارد.

وی تاکید کرد: تعدادی اعضای هیات علمی در این دانشگاه در حال رشد و هم اکنون 457 استاد عضو هیات علمی در دانشگاه گیلان هستند.

حاتم زاده درباره دانشگاه‌های حاشیه خزر نیز گفت: اتحادیه دانشگاه‌های خزر دارای 51 عضو از دانشگاه‌های حاشیه خزر است.

به گزارش مهر، این همایش تا فردا در دانشگاه گیلان و برخی مراکز آموزشی استان گیلان ادامه دارد.