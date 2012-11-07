اوباما چگونه برنده شد/ اوهایو "آقای تغییر" را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیکت در گزارش خود می نویسد : "باراک اوباما" توانست استادانه بر میت رامنی غلبه کرده و برنده پرهزینه ترین انتخاباتی شود که تا کنون در آمریکا برگزار شده است .

در این رقابت تا آخرین لحظات رامنی و اوباما شانه به شانه هم حرکت می کردند و حتی در برخی مواقع، آرای رامنی بیشتر از اوباما بود، اما پیروزی اوباما در ایالتهایی که به طور سنتی به هیچ یک از احزاب دموکرات و جمهوریخواه تعلق ندارد،سبب شد تا پیروزی اوباما قطعی شود.

بر همین اساس، اوباما آرای ایالتهای نیوهمپشایر، میشیگان، نیومکزیکو، آیووا، ویسکانسین، کلرادو، نوادا، پنسیلوانیا، مینه سوتا، و اوهایو را تصاحب کرد، اما در این میان کسب آرای اوهایو بسیار پر اهمیت بود و همین ایالت توانست نتیجه را به نفع اوباما تغییر دهد.

بر اساس این گزارش، کمیته انتخاباتی میت رامنی در تلاش بود تا آرای ایالتهای غربی آمریکا را جذب کند اما همین ایالتها اوباما را برای چهار سال دیگر به کاخ سفید فرستادند.

پیروزی اوباما پایانی بود بر رقابتهایی که از بیش از یک سال قبل آغاز شده بود . رقابتهایی که مردم آمریکا شاهد صرف هزینه های گزاف برای تبلیغات ، سخنرانی های متعدد، و سه مناظره رو در روی دو نامزد بودند .

کمیته انتخاباتی رامنی، انتخابات را به عنوان یک همه پرسی برای تایید برنامه های اقتصادی اوباما معرفی کرده بود و از همین رو اوباما را با "جیمی کارتر" رئیس جمهور پیشین آمریکا مقایسه کرده و از مردم آمریکا این سوال معروف دوران "ریگان" را که می پرسید "آیا وضعیت شما بهتر از وضعیت چهار سال قبل است" مطرح می کرد.

اما در عوض، کمیته انتخاباتی اوباما تلاش می کرد تا رامنی را به عنوان مولتی میلیاردری معرفی کند که بیش از آنکه به فکر مردم باشد به فکر منافع است.