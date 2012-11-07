به گزارش خبرگزاری مهر، علی رشیدوند گفت: از آنجایی که سیلندرهای گاز مایع در نقاط مختلف شهر به ویژه در منازل مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین سالم بودن و ایمنی سیلندرهای گاز مایع و شیرهای آنها باید مورد توجه قرار گیرد تا از حوادث ناگوار احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: به همین منظور نظارت مستمر اداره کل استاندارد خوزستان در سال جاری بر سکوهای گاز پرکنی استان در اولویت قرار داشته است.



رشیدوند تصریح کرد: در راستای حفظ ایمنی و سلامت استفاده کنندکان سیلندرهای گاز مایع به خصوص روستائیان و کشاورزان که بیشترین مصرف کننده سیلندرهای گاز مایع هستند، در شش ماهه نخست امسال بیش از 50 بازدید و بازرسی از 17 سکوی گازپرکنی موجود در استان خوزستان توسط کارشناسان و بازرسان این اداره کل صورت گرفته است.

کارشناس اداره نظارت بر اجرای استاندارد عنوان کرد: در این بین تعداد 20 هزار شیر سیلندرهای گاز مایع 11 کیلویی که غیر قابل تعمیر و استفاده بودند از سکوهای گاز پرکنی جمع آوری و طی صورت جلسه تنظیمی جهت انهدام و ذوب به مراکز مربوطه منتقل شدند.



گاز مایع در زمینه های مختلفی از جمله در صنعت و خانه کاربرد دارد.