هاآرتص: منع خروج فانونو بعنوان يك اقدام پيشگيرانه يك سال ديگر تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه هاآرتص، اوفيرپينزپاز( Ophir Pines-Paz) وزير كشور رژيم صهيونيستي امروز سه شنبه اعلام كرد منع خروج مردخاي فانونو جاسوس هسته اي اسراييل به دليل نگراني هاي موجود درباره امنيت ملي 12 ماه ديگر تمديد شد.

پينزپازبه راديو اسراييل گفت: ما از ارائه پاسپورت به فانونو كه لازمه خروج از كشور است، جلوگيري مي كنيم.

وي در ادامه افزود: فانونو مجموعه اي بزرگ ازاطلاعات را برضد اسراييل جمع آوري كرده و ما تا جايي كه بتوانيم وي را تنبيه مي كنيم. زماني كه يك نفر مي گويد قصد دارد به امنيت ملي آسيب برساند چه رفتاري بايد با وي داشته باشيم؟ اين يك اقدام پيشگيرانه است كه ما از آن استفاده مي كنيم.

گفتني است كه اين تكنسين 50 ساله هسته اي اسرائيل، 19 سال پيش به اتهام افشاي اطلاعات مربوط به برنامه هاي هسته اي رژيم صهيونيستي درديمونا، ازسوي موساد سازمان اطلاعاتي اين رژيم از رم پايتخت ايتاليا ربوده و با يك قايق تندرو به اسرائيل منتقل شد و از آن زمان به بعد به مدت 18 سال در زندان به سر برد كه 11 سال اين دوره انفرادي بوده است.

وي در آوريل سال گذشته بعد از سپري كردن دوران محكوميت خود از زندان آزاد شد و بارها به خاطرعدم وجود آزادي و دربند بودن خود، به مجامع بين الملل اعتراض كرده وبه همين منظوروبه خاطر مصاحبه با رسانه هاي خارجي بارها توسط نظاميان اسرائيلي مورد آزار و اذيت واقع شده و به دادگاه رفته است.

چندي پيش دولت نروژ درخواست پناهندگي "مردخاي فانونو" تكنسين اتمي اسراييل از آن كشور را به دلائل قانوني نپذيرفت و آن را رد كرد.اين درحالي است كه فانونوهميشه ازوضعيت خود دراسراييل ناراضي بوده ودرفكر يافتن راهي براي خروج از آن مي باشد.