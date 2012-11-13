ورود دستگاههای جدید برای حل مشکل گرد و غبار

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بحث گرد و غبار و پیگیری مجلس اظهار داشت: گرد و غبار استانهای غرب، جنوب و حتی مرکز کشور را تحت الشعاع قرار داده و در طول این مدت گرد و غبارهای فصلی که از سایر کشورها وارد ایران می شود، مشکلات عدیده ای را در بخش سلامت ایجاد کرده است.

نماینده اهواز با اشاره به مشکلاتی که پدیده گرد و غبار صنعت و سلامت مردم را متأثر می کند، گفت: از دوره قبلی مجلس شورای اسلامی نیز با جدیت پیگیر حل این مساله بوده و هستیم البته دولت نیز به طور جدی بر این مساله و حل این معضل تاکید دارد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود برخی دستگاههای جدید به کشور برای حل مشکل گرد و غبار خاطرنشان کرد: ورود برخی دستگاه ها که دارای سیستم جدید است مطرح شده اما هنوز اطلاعات کامل آن به دست ما نرسیده و هم اکنون در حال مطالعه بر روی این دستگاه ها هستیم.

این عضو فراکسیون شهری مجلس در ادامه تأکید کرد: این دستگاه ها هنوز به کشور وارد نشده است.

وی تصریح کرد: کارکرد این دستگاهها در حل مشکل ریزگردها به گونه ای است که بدون نیاز به مالچ پاشی و بدون اینکه سیستم دستی اجرا شود معضل گرد و غبار به صورت فنی و مکانیکی برطرف می شود.

به گفته حسینی، ما به دنبال این هستیم که برای ورود این دستگاه ها اعتباری را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهیم تا این مشکل حل شود.