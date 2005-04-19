طرح مشاركت شهرداري تهران در ساماندهي نانوايي ها به تصويب رسيد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ،براساس ماده يك طرح مذكور شهرداري تهران موظف است با استناد به وظايف قانوني مندرج در ماده 55 شهرداري ها ، به منظور كمك به ساماندهي وضعيت نان در شهرتهران ، رعايت و ارتقاي شاخص هاي بهداشتي محيط كار مطابق با ضوابط و مقررات موضوعه و ارايه نان مناسب به شهروندان ، از مطالبه عوارض پذيره ، تغيير كاربري پاركينگ ، توليد جرايم مربوط به ماده صد مربوط به كليه واحدهاي توليدي نان سنتي كه داراي سهميه مشخص آرد و پروانه كسب از اتحاديه صنف ذي ربط هستند ، خودداري نمايد.

برهمين اساس اين معافيت تا زماني خواهد بود كه به توليد نان سنتي اشتغال دارند، مشروط براينكه تعهد نمايند در صورت تغيير شغل و يا تبديل واحد توليدي نان سنتي خود به واحد توليدي نان غير سنتي ،كليه مطالبات شهرداري تهران را پرداخت كنند.

براساس تبصره يك ماده مذكور ، استفاده ازامتيازعدم مطالبه به جرايم ماده صد تنها مشمول واحدهاي توليدي نان سنتي مي گردد.