محمد ممشلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کردکوی طی مأموریت گشت و کنترل شبانه روزی در منطقه حفاظت شده جهان نما موفق به دستگیری یک شکارچی و کشف و ضبط لاشه یک راس مرال (گوزن قرمز)، حیوان حمایت شده و در معرض خطر انقراض شدند.

وی اظهار داشت: همچنین از این متخلف یک قبضه اسلحه گلوله زنی و لوازم و ادوات شکار به دست آمد و متخلف پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

ممشلی با اشاره به افزایش خشونت علیه ماوران محیط بان خواهان حمایت و همکاری مردم در حفظ حیات وحش شد.



مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: نیاز است به یاری حیات وحش شتافته و دست شکارچیان خاطی را از این بخش کوتاه کنیم.