به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی بابایی صبح چهارشنبه در بازدید از طرح های صنعتی و شیلاتی شهرستان افزود: ایجاد ناحیه تخصصی شیلات در منطقه گمیشان می‌تواند یک چرخه ارزشمند تولید و تکثیر و پرورش و همچنین فرآوری و بسته‌بندی و خوراک را فراهم و زمینه بسیار مناسبی برای صادرات غیر نفتی باشد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان نیز گفت: ناحیه صنعتی گمیشان از محل مصوبات سفر هیئت دولت به استان گلستان ایجاد شده که مردم منطقه با بهره برداری از آن، طعم شیرین مصوبه سفر رئیس جمهوری را خواهند چشید.

نیما بیرودیان ادامه داد: ایجاد این ناحیه صنعتی، گمیشان را که از مناطق محروم به شمار می رود از بن بست اقتصادی خارج خواهد کرد.

وی گفت: این ناحیه صنعتی در وسعتی معادل 20 هکتار در قالب یکی از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان گلستان احداث شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان با اشاره به اینکه عملیات زیرسازی و خیابان کشی این ناحیه صنعتی در دست انجام است اظهار داشت: با عملیاتی شدن این پروژه مهم، یکی از آرزوهای دیرینه مردم منطقه گمیشان محقق و زمینه اشتغال 1500 نفر از جوانان جویای کار فراهم می شود.