فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: سجاد انوشیروانی، قاسم رضایی، علیرضا رضایی، یوسف کرمی، محمد طلایی همراه با مربیان خود از قهرمانان المپیک 2012 لندن عضو داوطلبان هلال احمر شدند.

وی افزود: همچنین تمامی اعضای هیئت مدیره و ورزشکاران باشگاه فولاد سپاهان عضو هلال احمر هستند.

رئیس سازمان داوطلبان اعلام کرد: علیرضا افتخاری خواننده کشور آمادگی خود را برای اجرای داوطلبانه سرود ویژه داوطلبان جمعیت هلال احمر اعلام کرده است.

علیرضا افتخاری گفته است: درخواست من ا ز مسئولان جمعیت هلال احمر این است تا شعر ویژه ای با عنوان داوطلبان سروده شود تا من این قطعه را به افتخار این جمع پاک نهاد و انسان دوست اجرا کنم.