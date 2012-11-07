به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تخصصی هتلداری و تجهیزات وابسته در سالن حجاب برپا شده و تا امروز17 آبان نیز ادامه دارد.

در این نمایشگاه که حدود 43 غرفه حضور دارند، چند گروه هتلداری و شرکت هایی که هر کدام به نوعی، تجهیزات هتلداری را تامین می کنند، به چشم می خورند.

در کنار همه این غرفه ها، برخی از ارائه دهندگان اینترنت و برج میلاد نیز که پای همیشگی هر نمایشگاهی هستند نیز غرفه هایی را به خود اختصاص داده اند.

در این میان تنها سه گروه هتلی از میان همه گروههای هتلی، سه دفتر خدمات مسافرتی، دیده می شوند اما شرکت هایی که برای تزئینات داخلی هتلی، دکوراسیون، آبنماها، لوستر، نورپردازی، کف پوش، آخرین متد های خود را به نمایشگاه آورده اند بیشتر خودنمایی می کنند.

نشریات گردشگری نیز از دیگر غرفه داران در این نمایشگاه هستند. یکی از این نشریات تخصصی گردشگری پشتیبان برگزاری این نمایشگاه که با همکاری معاونت گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و نیز جامعه هتلداران کشور برگزار شد، بود.

اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نیز که یکی از غرفه داران دائمی نمایشگاههای گردشگری و هتلداری است این بار هم فضایی را به خود اختصاص داد که مانند همیشه تنها سه عدد بروشور معرفی جاذبه های گردشگری تهران را برای ارائه و معرفی در اختیار داشت.

اما پر مخاطب ترین بخش این نمایشگاه نیز متعلق به غرفه یکی از سفره خانه داران بود که تبلیغات زیادی را در نشریات گردشگری و تخصصی دارد.

نمایشگاه هتلداری و تجهیزات وابسته که هر سال در نیمه دوم سال برگزار می شود، از سوی برگزار کنندگان، عنوان نخستین نمایشگاه را به خود گرفته است با این حال این نمایشگاه آنچنان که در تبلیغات اندک و تنها در بخش ورودی آن می توان مشاهده کرد، یکی از نمایشگاههایی است که در تقویم نمایشگاههای بین المللی سازمان جهانی جهانگردی UNWTO ثبت شده است.

این نمایشگاه به رغم وجود بیشترین تعداد دفاتر خدمات مسافرتی، گروههای هتلداری و تجهیزکنندگان خدمات هتلی در کشور، با کمترین استقبال رو به رو شده است.

برخی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر نداشتن تبلیغات محیطی را یکی از دلایل استقبال نکردن فعالان گردشگری از بازدید و شرکت در آن دانستند و گفتند که تنها تبلیغاتی که می توان درباره این نمایشگاه دید، ورودی سالن حجاب است که اگر کسی وارد شود، در دو بنر نصب شده می توانست بفهمد، در این سالن چه نمایشگاهی برپا شده است.

برخی دیگر نیز از منحصر شدن حضور فعالان در این صنعت که با برگزار کنندگان نمایشگاه به صورت دائمی کار می کردند انتقاد کرده و اعلام کردند بیشترین تخفیف و همکاری متعلق به گروههای هتلی و گردشگری بود که با برگزار کنندگان همکاری داشتند.