به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خاص همواره یکی از تحسین کنندگان ستاره لیورپول بوده و در سال‌های 2004 و 2005 تلاش کرده بود تا این بازیکن را به چلسی بیاورد. "خوزه مورینیو" از علاقه خود دست نکشید و زمانی که هدایت رئال مادرید را بر عهده گرفت گفت هرگز درک نکرد که چرا جرارد در لیورپولی مانده که از موفقیت به دور است.

اکنون ستاره آنفیلد گفته که دوست دارد برای آقای خاص بازی کند. جرارد با وجود فتح لیگ قهرمانان اروپا، جام یوفا، دو جام حذفی انگلیس و سه جام اتحادیه در بازه زمانی 14 ساله حضور در لیورپول، هنوز نتوانسته مدال قهرمانی لیگ برتر را بر گردن خود ببیند.

وقتی خبرنگار سان از وی پرسید که آیا در آن زمان هرگز دوست داشته به چلسی بپیوندد، گفت: آن زمان لیورپول در حد و اندازه‌های قهرمانی نبود بنابراین من به پیشنهاد مورینیو فکر کردم. اما در نهایت گفتم نه و سال بعدش هم دوباره گفتم نه.

جرارد افزود: من به بعضی از بازیکنان که مورد توجه باشگاه های رئال مادرید و بارسلونا قرار گرفته‌اند نگاه می کنم و اینکه آنها برای ورود و خروج به این تیم ها چه جار و جنجال هایی به راه انداخته اند. اما این موضوع هرگز تا به حال برای من روی نداده و این اتفاق رخ نخواهد داد.