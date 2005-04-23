قاسمعلي فراست : كتاب بد خواندن ، بهتر از كتاب نخواندن است / مسئولين به فرهنگ بهاي عملي نمي دهند





نويسنده ي رمان " آوازهاي ممنوع " كه با كتاب تازه ي خود در هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران حضور خواهد يافت ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : ما بايد بهانه هاي مختلفي ايجاد كنيم كه اهل فكر و اهل قلم بيشتر همديگر راملاقات كنند ، يكي از اين مكانها " سراي قلم" است ، اگر دست اندركاران به اين موضوع توجه داشته باشند ، مي توانند از موقعيت استفاده هاي زيادي كنند.

قاسمعلي فراست كه پيشتر رمان گلاب خانم را نوشته است ، تصريح كرد : هركتابي كه فروش بيشتري داشته باشد ، لزوما به معناي بهتر بودن ومحبوب بودنش نيست ، ولي خيلي هم بدم نمي آيد كه كتابهايي درجامع توزيع شود كه فروش خوبي دارند چون به هر حال كتاب هستند.

اين نويسنده و منتقد ادبيات داستاني ياد آور شد : كتاب هر چقدر درجامعه بيشترتوليد شود و به دست مردم برسد ، مفيد است من معتقدم كه در جامعه كتاب بد خواندن بهتراز كتاب نخواندن است.



قاسمعلي فراست : من نگران نيستم كه اين كتابها به ناحق توزيع و يا به فروش برسد ، نگران اين هستم كه كسي كتاب نخواند. واين را بايد بدانيم كه اگر كسي كتاب بخواند چه بخواهد و چه نخواهد ، به سمت كتابهاي خوب هم گرايش پيدا مي كند.

فراست با اشاره به اين كه خريد يا عدم خريد يك كتاب ، مي تواند پيامي خاموش ازسوي مخاطب به ناشر و مولف باشد و او را به تصميمي برساند يا به فكرو موضوع جديدي رهنمون سازد ، اظهار داشت : من نگران نيستم كه اين كتابها به ناحق توزيع و يا به فروش برسد ، نگران اين هستم كه كسي كتاب نخواند. واين را بايد بدانيم كه اگر كسي كتاب بخواند چه بخواهد و چه نخواهد ، به سمت كتابهاي خوب هم گرايش پيدا مي كند.







وي درپاسخ به سوال خبرنگارمهر مبني برچگونگي ارتقاي فكرو بينش فرهنگي در جامعه ، گفت : راه هاي مختلفي وجود دارد ، يكي از آن راه ها اين است كه مسئولين به فرهنگ بهاي عملي بدهند ، نه اين كه بخواهند بچه هاي ما را با بخشنامه كتاب خوان كنند . بچه ها با نياز به كتاب و انگيزه مند شدن به سراغ كتاب خواندن مي روند ، آنها وقتي مي بيند كه استاد دانشگاهشان و يا دبير آنها بايد اوج و منزلتي داشته باشند ، اما اين منزلي عملا وجود ندارد ، شايد حتي حق هم داشته باشند كه راه آنها را در پيش نگيرند !

فراست در پايان اظهار داشت : هنگامي كه نسل هاي جديد ، جامعه ي خود را " انديشمند " مي يابند ، قطعا با آغوش باز به سمت كتاب خواهند رفت ، و ديگرهيچ احتياجي به صدور بخشنامه نيست.