فعالیت شرکتهای خدماتی گذرنامه غیرقانونی است

سردار محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس قانون، افراد برای دریافت گذرنامه و دادن مدارک لازم باید حضور داشته باشند و فعالیت شرکت هایی که مدعی ارائه خدمات گذرنامه از جمله گرفتن گذرنامه المثنی به افراد به ویژه ایرانیان خارج از کشور هستند، غیر قانونی است و با آنها برخورد می شود.

وی ادامه داد: ایرانیانی که گذرنامه خود را در خارج از کشور گم می کنند می توانند با مراجعه به کنسولگری ها نسبت به دریافت گذرنامه المثنی اقدام کنند یا در صورتی که باید در کمترین زمان به کشور بازگردند، می توانند برگه تردد را از کنسولگری ها دریافت کنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه در باره دریافت گذرنامه پیش از صدور کارت پایان خدمت یا معافیت افزود: افرادی که دوره خدمتشان پایان یافته یا معافیت و کفالت آنها مورد قبول واقع شده و دارای ضرورت سفر هستند، می توانند قبل از صدور کارت نیز با دریافت تائیدیه از سازمان وظیفه عمومی گذرنامه دریافت کرده و از کشور خارج شوند.

صادقی در مورد گذرنامه مشمولانی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت گذرنامه دریافت کرده اند نیز گفت: در صورتی که فرد قبل از رسیدن به سن مشمولیت گذرنامه دریافت کرده باشد، گذرنامه او براساس اعتبار اولیه در زمان مشمولیت نیز اعتبار دارد اما فرد برای خروج باید دارای اجازه سازمان وظیفه عمومی باشد.