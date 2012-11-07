به گزارش خبرگزاری مهر، رشید غفوری در نشست با معاون فرماندار و مسئولان دستگاه های مختلف و اعضای مجمع امور صنفی شهرستان سقز اظهار داشت: راه های نظارت هر چه بیشتر بر کار بازار باید بررسی شود تا بتوان نظارت بیشتری بر بازار داشته و در اسرع وقت با متخلفان امور صنفی برخورد کرد.

وی با تقدیر از بازاریان شهرستان سقز که در مواقع مختلف، به ویژه مواقع حساس همواره کمک کار مسئولان برای تنظیم بازار بوده اند، بر همدلی و همکاری تمام دستگاه های اداری با مجمع امور صنفی برای کنترل بر واحدهایی که قوانین امور صنفی را رعایت نمی کنند، تاکید کرد.

رئیس مجمع امور صنفی شهرستان سقز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اصناف در این شهر بیان کرد: در حال حاضر در این شهرستان بیش از هشت هزار و 500 واحد صنفی دارای پروانه کسب در چهار رسته خدماتی، تولیدی، فنی و توزیعی فعالیت می کنند.

غفوری در ادامه افزود: چهار هزار قالیباف نیز که دارای کارت قالیبافی هستند تحت عنوان مشاغل خانگی در این شهرستان فعالیت دارند.

وی در پایان بر ایجاد شهرک آلاینده برای انتقال واحدهای صنفی که برای مردم در سطح شهر مزاحمت صوتی و عبور و مرور می کنند تاکید کرد و گفت: انتظار می رود که مدیران و مسئولان در این بخش تلاش و جدیت بیشتری را داشته باشند.

بزرگ ترین گاوداری شیری کردستان تا پایان خرداد 92 به بهره برداری می رسد

فرماندار شهرستان دهگلان از بهره برداری از بزرگ ترین واحد گاوداری استان کردستان تا پایان خرداد ماه سال 92 خبر داد.

محمد رضائی در بازدید از طرح های کشاورزی شهرستان دهگلان در دشت سراب با تاکید بر شتاب در توسعه کشاورزی توسط دولت عدالت محور اظهار داشت: این شهرستان با وجود کشاورزانی آگاه و پیشرو، دشت های حاصلخیز و مرغوب و وجود هزار و 300 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و سدهای سنگ سیاه و سورال یکی از قطب های نمونه کشاورزی استان و کشور است.

وی در ادامه از پیشرفت 50 درصدی طرح گاوداری شیری هزار راسی دهگلان خبرداد و افزود: با بهره برداری از این طرح 9 هزار تن شیر سالانه به تولید شیر شهرستان اضافه می شود.

فرماندار دهگلان ادامه داد: اکنون 13 هزار متر از شناژ پروژه اجرا شده است و سوله ها به محل اجرای پروژه حمل شده است و دستگاه شیر دوشی این طرح بزرگ خریداری شده است.

رضائی در ادامه از بهره برداری از این طرح تا پایان خرداد ماه سال 92 خبرداد و یادآور شد: این طرح اولین و بزرگترین گاوداری هزار راسی در استان کردستان است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از این گاوداری شیری در این شهرستان روزانه 30 تا 40 تن شیر به بازار فروش عرضه می شود و برای 200 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می کند.

فرماندار دهگلان در ادامه از احداث طرح های بزرگ کشاورزی در شهرستان دهگلان در راستای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی خبرداد و گفت: ایجاد کشتارگاه صنعتی طیور با ظرفیت سالیانه 15 هزار تن گوشت سفید و کارخانه تولید کننده کود آلی با ظرفیت سالیانه 15 هزار تن کود و ایجاد انبارهای فنی سیب زمینی و کارخانه درجه بندی و بسته بندی سیب زمینی با ظرفیت چهار هزار و 500 تن در سال و سیلوهای ذخیره سازی گندم با ظرفیت بیش از 60 هزار تن و ده ها طرح و پروژه دیگر در بخش کشاورزی باعث تحول و ایجاد زیر ساخت های بخش کشاورزی شهرستان دهگلان شده است.