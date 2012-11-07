به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد صالح احمدی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در سمینار ژئوسینتتیکها و روشهای تولید، ژئوسینتتیک ها را مواد پلیمری معرفی کرد و گفت: ژئوسینتتیک ها از مواد پلیمری ساخته می شود و در پروژه های عمرانی به همراه آب، خاک و سنگ و سایر مصالح به کاربرده می شود.

وی مقرون به صرف بودن، سرعت نصب بالا و دارا بودن عمر مفید را از مزایای این ماده نام برد و اظهار داشت: از این مواد به عنوان جلوگیری از فرسایش خاک، جلوگیری از نفوذ آب، محافظت از خطوط لوله های نفت و گاز و ایجاد خواص مقاومتی به سازه هایی چون پل ها و راه ها استفاده می شود.



احمدی با بیان اینکه ژئوسینتتیک ها در 4 نوع ژئو تکستایل ها، ژئو ممبرین ها، ژئو گریدها، ژئونتها و ژئو کامپوزیتها تولید می شوند، ادامه داد: با توجه به کاربردهای وسیع این مواد بیشترین بازار مصرف این منسوجات در کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی است که از میان این سه قاره بیشترین مصرف در میان کشورهای آسیایی است.



عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد، میزان مصرف جهانی این منسوجات را تا سال 2000 بالغ بر هزار و 400 میلیون مترمربع ذکر کرد و ادامه داد: پیش بینی می شود که مصرف مواد ژئو سینتتیک ها تا سال 2015 به 6.9 میلیارد یارد مربع (به هزار و 700 متر مربع) برسد.



وی با اشاره به میزان مصرف این ژئوسینتتیک ها در کشور، ادامه داد: میزان مصرف ژئو تکستایل ها 5 هزار متر مربع و میزان مصرف ژئو ممبرین ها 700 هزار متر مربع است.