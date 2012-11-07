به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، عبدالله بن عبدالعزیز در پیامی برای باراک اوباما، انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهوری آمریکا را تبریک گفت.



در پیام تبریک عبدالله بن عبدالعزیز آمده است : انتخاب شما برای دومین دوره ریاست جمهوری آمریکا، مایه سرور و آرامش خاطر است و به همین سبب به نام ملت و دولت پادشاهی عربستان سعودی به جنابعالی، بهترین تبریک ها را عرض می کنم و صحت و بهروزی شما و شکوفایی و پیشرفت ملت ایالات متحده آمریکا را آرزو می کنم.



وی اعلام کرد به همین مناسبت، روابط تاریخی مستحکم میان دو کشور دوست عربستان و آمریکا را یادآوری می کنم که ما به توسعه و گسترش آن در تمام زمینه ها علاقه مند هستیم.



پادشاه عربستان در پایان پیام تبریک خود بار دیگر به باراک اوباما تبریک گفته و اعلام کرده است برای او ارزش و احترام قائل است.