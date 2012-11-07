بیمه ها نسخه متخصصان مراقبتهای ویژه را نمی پذیرند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی روز چهارشنبه در کنگره سراسری مراقبتهای ویژه "گذشته، حال و آینده" در سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه زمانی مدیریت بیماران آی سی یو‌ به عهده متخصصان مراقبتهای ویژه است، گفت: در بخش آی سی یو‌ اگر انگیزه کافی برای پرستار، پزشک و سایر پرسنل وجود نداشته باشد، روند ارائه خدمات با مشکل روبرو خواهد شد.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به اینکه در ابتدای راه استانداردسازی خدمات در بخش مراقبتهای ویژه قرار داریم، افزود: مشکل عمده ما در این خصوص به مهندسی بخش مراقبتهای ویژه بازمی‌گردد که از تجهیزات تا فضای فیزیکی و نیروی انسانی را در بر می گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ناوگان بیمارستانی کشور در حال بازسازی است و 35 هزار تخت بیمارستانی ما در حال بازسازی هستند، فرصتی طلایی به وجود آمده است تا بتوان نظرات کارشناسی مربوط به بازمهندسی فضاهای آی سی یو‌ را ارائه کرد.

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر با کمبود تختهای معاونتهای ویژه روبرو هستیم، گفت: مقرر شده بود 10 درصد تختهای بیمارستانی به بخشهای ویژه اختصاص یابد. اما هنوز با کمبود جدی تختهای مراقبتهای ویژه در سراسر کشور مواجه هستیم. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه به این علت که 10 درصد تختهای مراقبتهای ویژه را تنها برای رفع نیاز داخلی بیمارستان کافی می‌دانند 25 درصد تختهای بیمارستانی‌ را به بخش مراقبتهای ویژه اختصاص داده‌اند.

وی با تاکید بر وجود یک مدیریت مستقل برای متخصصان مراقبتهای ویژه در نظام سلامت کشور گفت: خیلی دردناک است که یک متخصص مراقبتهای ویژه از اینکه بیمه مهر او را قبول ندارد و نسخ مهمور به مهر وی را از سیستم خود حذف می‌کند، گلایه مند باشد.

زالی ادامه داد: متاسفانه یک نگاه غیرمنصفانه و غیرعلمی در این خصوص در بین سازمانهای بیمه گر وجود دارد و بدترین و غیرمنصفانه ترین نگاه به این رشته است که ارائه خدمات این گروه پرتلاش توسط سازمانهای بیمه گر مورد پذیرش واقع نشود.

کنگره "گذشته، حال و آینده مراقبتهای ویژه در ایران" که از امروز در دانشگاه شهید بهشتی با حضور متخصصان مراقبتهای ویژه آغاز به کار کرده است تا 19 آبان ماه ادامه دارد.