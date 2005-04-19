دكتر پروين سلاجقه : كتابهاي جدي در ايران مورد استقبال قرار نمي گيرد

اين نويسنده و كارشناس ادبيات كودك و نوجوان در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : ممكن است جامعه اي با سطح سواد پايين فقط از كتاب هاي بازاري استقبال كند واين نوع كتاب ها به چاپ هاي متعدد هم برسند كه نمونه ي آن دركشور خودمان بسيار است وكتاب هاي جدي معمولا مورد استقبال قرارنمي گيرند .

وي درپاسخ به اين پرسش كه چه راهكارهايي براي شناخت كتابهاي خوب به مخاطبان وجود دارد ، گفت : اين مسئله را بايد ريشه اي و بنيادي دنبال كرد ، يعني اين كه بايد سطح سواد مردم را بالا برده و سليقه ي عمومي را مقداري تغيير داده و به سمت مسائل جدي تر و عميق تر سوق داد .

سلاجقه : بايد سطح سواد مردم را بالا برده و سليقه ي عمومي را مقداري تغيير داده و به سمت مسائل جدي تر و عميق تر سوق داد .

سلاجقه ياد آور شد : به نظر من اين كار مي تواند بخشي ازكار رسانه هاي جمعي مانند تلويزيون ومطبوعات باشد ، يعني اين كه تلويزيون با برنامه ريزي درست ، ديد مردم را نسبت به فرهنگ ، ادبيات و هنرارتقا بدهد ، بنابراين مي تواند در فرهنگ كتابخواني هم تاثير گذار باشد.

وي خاطرنشان ساخت : به عنوان مثال در دانشگاه ها اگر مسئله ي شناخت كتاب ضعيف و قوي براي يك دانشجويان ما جا بيافتد ، اين اين افراد مي توانند منتقل كننده باشند و كم كم سطح سليقه ي عمومي تغييرخواهد كرد ، البته اين كارمستلزم زمان است و با زمان كم و محدود امكان پذيرنيست.

دكتر پروين سلاجقه اظهار داشت : ناگفته نماند كه هم اكنون نسبت به سالهاي گذشته تغيير و تحولاتي صورت گرفته ، به عنوان مثال در حوزه ي كتاب كودك و نوجوان ، شاهد كتابهاي خوبي نبوديم كه به بازارعرضه مي شد ، آثاري كه ارزش ادبي چنداني هم نداشتند اما بعضي از خانواده ها اين كتاب ها را براي بچه هاي خود تهيه مي كردند !

وي درپايان گفت : فقط با يك برنامه ريزي دقيق ، مي توان به اهداف نهايي كه بالاترين سطح فكري جامعه است ، رسيد .