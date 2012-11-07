آیت الله نوری همدانی وارد نجف شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید امروز چهارشنبه جهت بازدید از اماکن مذهبی کشور عراق وارد شهر نجف اشرف شد و مورد استقبال رسمی مسئولان محلی و بعثه مقام معظم رهبری در عراق قرار گرفت.



این مرجع تقلید ضمن زیارت بارگاه مطهر امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) در کربلا حرمین شریف دیگر ائمه را نیز زیارت خواهد کرد.



آیت الله نوری همدانی در ادامه سفر خود به عراق، از حوزه‌های علمیه این کشور نیز بازدید خواهد داشت.

