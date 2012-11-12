افزایش 22 درصدی ترانزیت در 7 ماهه امسال/ ترانزیت 2 میلیون مواد نفتی

شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در هفت ماهه ابتدای امسال بیش از 6 میلیون و 694 هزار تن کالا از کشور ترانزیت شده است، گفت: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در این مدت بیش از 6 میلیون و 160 هزار تن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل 92 درصد از طریق جاده و 534 هزار تن معادل 8 درصد از طریق راه‌آهن ترانزیت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ترانزیت جاده‌ای 24 و ترانزیت ریلی 5.5 درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه از مجموع کالاهای ترانزیت شده،2 میلیون و 769 هزار تن را مواد نفتی تشکیل داده است، گفت: از این میزان 3 میلیون و 924 هزار تن شامل مواد غیرنفتی بوده که عمده‌ترین بخش مواد غیرنفتی به مواد سوختی، انواع پنبه، کالاهای ساختمانی، لوازم خانگی، وسایل نقلیه باری و مسافری اختصاص داشته است.

وی با اشاره به ورود کالا از مرزهای کشور، اظهار داشت: در این مدت، از میان مرزهای کشور، بندرعباس با 2 میلیون و 57 هزار تن معادل 30 درصد فعال‌ ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود کالا به شمار می‌رود و پس از آن مرزهای پرویزخان، بازرگان، باشماق و سرخس در رده‌های بعدی قرار دارند.

افندی زاده با بیان اینکه در زمینه ترانزیت خروج کالا از کشور، بندر امام خمینی (ره) با یک میلیون و 748 هزار تن معادل 26درصد در رده نخست قرار دارد، بیان کرد: پس از آن مرزهای بندرعباس، باشماق و سرخس در رده‌های بعدی قرار دارند.

نماینده ویژه دولت در امر ترانزیت بیشترین حجم تردد کامیون‌های حامل بار ترانزیتی را از سمت عراق به مقصد امارات اعلام کرد و افزود: از 305 هزار دستگاه تعداد سفر کامیون‌های حمل کننده کالاهای ترانزیتی، 168هزار دستگاه معادل 55 درصد توسط کامیون ایرانی و بقیه توسط سایر کشورها حمل شده است.