به گزارش خبرنگار مهر، هادی یوسفی ظهر امروز در مراسم پرسش و پاسخ مسئولان با دانشجویان در مرکز سنندج اظهار داشت: دغدغه کارشناسان و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج زیاد است و این در حالی است که 30 کارمند این مرکز در تمام روزهای هفته روزانه با هزار و 300 دانشجوی مراجع در ارتباط هستند.

وی عنوان کرد: سازندگی در دانشگاه پیام نور در حال انجام است و تغییرات عمرانی و آموزشی نیز مشهود است که با توجه به زمان بر بودن و نیاز به صرف مدت بیشتر برای کسب نتیجه بهتر وقت بیشتری لازم است.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج شناخت مشکلات و پیدا کردن راه حل مناسب برای آن را از ویژگی بارز نشست های تعاملی با دانشجویان دانست و افزود: دانشگاه پیام نور مبلغ ناچیزی بابت هزینه های خود دریافت می کند و تاکنون نیز تنها 14 درصد از شهریه دانشجویان وصول شده که این امر در کاهش هزینه های عمرانی این دانشگاه موثر است.

یوسفی با اشاره به اینکه مسئولان تمام توان خود را به کار می برند و از کاری دریغ نمی کنند، بیان کرد: بعد از رایزنی های گسترده در راستای افزایش اعتبار و بودجه این مرکز 32 میلیون تومان اعتبار برای این مرکز محقق شده است که با امکان افزایش نیز این نرخ ها افزایش پیدا می کند.

وی اعلام کرد: نامناسب بودن آمفی تئاتر و نبود راه فرار اضطرای، متکی بودن کلاس های آزمایشگاهی به دانشگاه کردستان مشکلات خاص این دانشگاه است که باید به صورت جدی دنبال شود تا بتوان این مشکلات را حل کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج یادآور شد: مبنای کار در دانشگاه پیام نور بر صداقت و راستی است که تحول در بخش های مختلف آموزشی، فرهنگی و امور دانشجوی لازمه افزایش اعتبارات و بودجه های این مرکز است.

یوسفی با اشاره به کمبود اعتبارات گفت: کار فرهنگی در این مرکز به خوبی انجام می شود که 90 درصد برنامه های فرهنگی در شورای دانشگاه تائید می شود و سال گذشته نیز در بخش فرهنگی بسیار خوب عمل کرده و رتبه اول کشوری را کسب کرد.

وی اضافه شدن اعضاء هیئت علمی در این دانشگاه را لازم دانست و بیان کرد: هشت عضو هیئت علمی برای سال جاری در مراکز تابعه دانشگاه پیام نور استان اضافه می شود که افزایش این رقم نیز در دستور کار بعدی این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج بیان کرد: پیمانکاران در حال خرابکاری هستند و با اینکه روند کار پیشرفت چندانی نداشته لوله های گاز و آب و سیم برق تاسیسات دانشگاه را نیز تخریب کردند.

یوسفی اعلام کرد: نظارت مدیریتی در این دانشگاه بر روند اجرای پروژه های عمرانی کم است که باید بیشتر پیگیری شود.

وی همچنین ادامه داد: با توجه به کم بودن بودجه ها هزینه های برای خرید وسائل آزمایشگاهی صرف شده و تهیه کالای مورد استفاده رشته های فنی به صورت کلان در دست انجام است.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج یادآور شد: نگاه مجازی بودن این مرکز عالی علمی انجام برخی کارها و دریافت اعتبارات گزاف را غیرممکن کرده است که تغییر نگاه سیاست گذاری برمبنای نیمه حضوری در مراکز پیام نور لازم و ضروری است برای ارائه سرویس در تمام روزهای هفته به دانشجویان و مناسب بودن این خدمات است.

یوسفی در پایان اعلام کرد: ساخت مجتمع برای مرکز سنندج با استفاده از طراحی های انجام شده توسط دانشجویان این مرکز یک گام مناسب و موثر است که علاوه بر مشارکت دانشجویان برخی هزینه های زیاد را کاهش می دهد.

لازم به ذکر است مراسم پرسش و پاسخ از مسئولان دانشگاه با حضور گسترده دانشجویان پیام نور برگزار شد و قول برگزاری جلسه دوم این مراسم با حضور مسئولان مرکز سنندج نیز به دانشجویان علاقمند و حاضر در جلسه داده شد.