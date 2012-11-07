پرداخت 420 هزار تومان برای آموزش هر شخص در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نجفی در هشتمین نشست شورای آموزش و پرورش رودان بر اهمیت مشارکتهای مردمی در توسعه فضاهای آموزشی تاکید شد.

نجفی با اولویت قرار دادن توجه به امر بی سوادی و ریشه کنی این معضل از تمام دستگاهها و نهادها خواست با حمایت های تشویقی خود برای ریشه کنی بی سوادی از جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به اجر معنوی و اخروی تلاش در راه سواد آموزی از پرداخت 420 هزار تومان برای آموزش هر شخص

بیسواد خبر داد و گفت: افراد علاقه مند به مشارکت در نهضت سوادآموزی میتوانند با مدرک دیپلم به بالا با مراجعه به مدارس در شهر و مجتمع های در روستاها نسبت به عقد قرارداد و آموزش بیسوادان اقدام کنند.

موسی خادمی مدیرآموزش و پرورش رودان در این نشست با پربار خواندن آبانماه برای دانش آموزان و معلمان گفت: کارهای بسیار خوب و مثبت زیادی در زمینه های فرهنگی و آموزشی صورت گرفته که بارزترین آنها برگزاری همایش های خانواده و مدرسه در هفته پیوند بود که با استقبال بیش از پنج هزار نفر از دانش آموزان و اولیای آنها روبرو شد.

وی برگزاری یادواره 36 شهید دانش آموز در هفته بسیج دانش آموزی را نقطه ی عطفی در یادواره های شهدا در رودان خواند و از تمامی نهادهای دست اندرکار این یادواره تقدیر کرد.

در ابتدای این نشست اعضای جلسه به بررسی مصوبات جلسات قبلی شورا پرداخته و روند پیشرفت کارهای مصوب شده در نشست های قبلی را بررسی کردند.