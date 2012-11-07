به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها در لائوس، "وونگ مائونگ لوین" در پاسخ به خبرنگاران با تأکید بر تحت کنترل بودن اوضاع گفت: دولت با زیرنظر داشتن دقیق اوضاع مانع تکرار درگیری ها می شود.

وی در ادامه با تأیید شرایط بحرانی آوارگان در این ایالت ، افزود: اولویت اول اسکان آورگان و تهیه سرپناه برای ادامه زندگی است.

با اینحال وزیرخارجه میانمار در واکنش به دغدغه های نهادهای حقوق بشری، این اعتراض ها را بزرگنمایی خواند و گفت: این بزرگنمایی ها و تندروی ها نمی تواند به حل مسأله کمک کند.

ایالت راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی می باشد محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، محسوب می شوند.



