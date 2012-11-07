به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از «طوبی» در موضوع حجاب و نحوه برخورد با مظاهر بدحجابی با چهره‌هایی مانند غلامعلی حداد عادل، علیرضا پناهیان، محمدجواد فاضل لنکرانی، داوود مهدوی زادگان، رضا غلامی، بهمن کارگر، حمیدرضا مقدم‌فر، مهدی طائب، لاله افتخاری، طهورا نوروزی و علی مطهری، مصاحبه شده است.

گفتگو با صادق کوشکی، معین الاسلام، ابراهیم فیاض، مجید ابهری، مریم حاج‌عبدالباقی، فریبا حاج‌علی، منیره نوبخت، محمدرضا زیبایی‌نژاد، مهدی فضائلی، امیرحسن بانکی‌پورفرد، غلامرضا جمشیدی‌ها، علی ذوعلم، محمدطیب صحرایی، وحید جلیلی و حسن بنیانیان با موضوع حجاب، از دیگر مطالب این نشریه است.

«طوبی» گزارش‌هایی هم با عناوینی مانند «کمای قانونی حجاب»، «حجاب؛ اجبار؟، اختیار؟ قانون؟»، «از آزادی تا بی‌تفاوتی؟»، «آیا مسئله ما حجاب است...؟!»، «گذری تاریخی بر پوشش و حجاب در ایران»، «ریشه‌یابی جامعه‌شناختی و روان‌شناختی بدحجابی»، «حجاب و رسانه ملی؛ آنچه هست و آنچه باید باشد» و «روند رو به افول حجاب در رسانه‌های ایران» دارد.

در ادامه، این نشریه نگاهی کرده به نظرات عباس عبدی، محسن کدیور، اکبر گنجی، عبدالکریم سروش، فائزه هاشمی، معصومه ابتکار، زهرا شجاعی، زهرا رهنورد، شیرین عبادی، حمیدرضا جلایی‌پور و علیرضا علوی‌تبار. «طوبی» در پایان حجاب را از منظر شهید مطهری مورد بررسی قرار داده است.

نشریه مذکور در 175 صفحه و با بهای 5000 تومان به روی دکه آمده است.