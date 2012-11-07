نیاز اصلی مردم کانکس است/ حضور روانشناس در مناطق زلزله زده

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس گفت: با وقوع زمین لرزه های متعدد در این شهرستان و نگرانی مردم نسبت به تعمیرات منازلشان، ضرورت توزیع سریع کانکس بیش از پیش احساس می شود.