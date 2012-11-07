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۱۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۳

دهقانی:

نیاز اصلی مردم کانکس است/ حضور روانشناس در مناطق زلزله زده

نیاز اصلی مردم کانکس است/ حضور روانشناس در مناطق زلزله زده

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس گفت: با وقوع زمین لرزه های متعدد در این شهرستان و نگرانی مردم نسبت به تعمیرات منازلشان، ضرورت توزیع سریع کانکس بیش از پیش احساس می شود.

الهویردی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقوع دوباره یک زلزله قوی با قدرت بیش از پنج ریشتر در منطقه ارسباران با مرکزیت شهرستان ورزقان بار دیگر اضطراب را بر وجود اهالی حاکم کرده و در حالیکه امیدوار بودیم با برچیده شدن چادها از سطح شهر ورزقان شاهد بازگشت روال عادی زندگی به میان مردم باشیم اما متاسفانه این امر همه را مضطرب و نگران کرده است.

وی با تاکید بر اینکه برخی خانه های بازسازی شده دوباره تخریب شده اند افزود: از مسئولان می خواهیم نسبت به تهیه کانکس برای این واحدهای تخریبی هم اقدام کنند.

نماینده ورزقان و خاروانا در مجلس تصریح کرد: شرایط فعلی می طلبد تا تیم های روانشناسی برای برگرداندن آرامش روانی در منطقه حضور داشته باشند و مردم اضطراب زده را همراهی کنند.

دهقانی همچنین گفت: از مسئولان می خواهم تا اقدامات اولیه برای جلوگیری از آسیب های آتی را انجام داده و آماده مقابله با هر نوع بحران دوباره ای باشند.

وی با بیان اینکه در برخی روستاهای ورزقان خساراتی به ساختمان های قدیمی وارد شده است خواستار توجه مسئولان به این مناطق شد.

کد مطلب 1738072

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