به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ عبدالعلی رشتیانی افزود: در این حادثه یک دستگاه پژو 405 با یک دستگاه پیکان ب به شدت برخورد و دچار آتش سوزی شده بود.

وی ادامه داد: در این حادثه مرگبار متاسفانه راننده و یک سرنشین پژو 405 به علت شدت جراحات وارده جان باخته و راننده و سرنشین پیکان نیز مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.



رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در کیلومتر 55 محور قیدار – بیجار بلافاصله عوامل پلیس راه به محل اعلامی اعزام شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان ادامه داد:در بازرسی از این انبارها در شهرستان های ابهر و خرمدره 15 تن شکر و 19 تن برنج و 450 کیلو گرم کشف و ضبط شد.

وی افزود: با کار اطلاعاتی صورت گرفته دو انبار احتکار کالا شناسائی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی و با همکاری اداره تعزیرات از این سه انبار بازدید به عمل آمد.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف سه انبار بزرک احتکار کالاهای اساسی خبر داد و گفت: از این سه انبار در شهرستان های ابهر و خرمدره 15 تن شکر و 19 تن برنج و 450 کیلو گرم کشف و ضبط شد.

پرونده سارق حرفه ای داخل خودرو با 34فقره سرقت بسته شد



رئیس پلیس آگاهی زنجان گفت: سارق حرفه ای داخل خودرو که در زنجان اقدام به 34 فقره سرقت کرده بود با تلاش ماموران آگاهی دستگیر و روانه زندان شد.

سرهنگ مصطفی طلوعی افزود: افزود: در پی اخبار و اطلاعات به دست آمده مبنی بر سرقت از ساختمان های نیمه کاره ، سیم و کابل برق، کیف قاپی ، زورگیری ، کش روزنی در سطح شهرستان زنجان ، طرح شناسایی و دستگیری سارقان در 48 ساعت گذشته اجرا شد.

وی با بیان کشف دو دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه کامیون مسروقه در این طرح اظهار داشت:ماموران با مراجعه به محل های وقوع سرقت ها و جمع آوری اسناد و مدارک سرنخ های از سارق بدست آوردند.

رئیس پلیس آگاهی زنجان گفت: با بررسی سرنخ های بدست آمده ماموران موفق شدند در ارتباط با سرقت های به وقوع پیوسته 13 سارق متهم را شناسایی کنند.

سرهنگ طلوعی با اشاره به دستگیری این 13 سارق در این طرح تاکید کرد: این متهمان به اتهام سرقت از ساختمان های در حال ساخت، سیم و برق، مغازه ، منزل، زورگیری، کش روی، دخل زنی و ... دستگیر که ّرای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

وی با بیان اینکه طرح های مبارزه با انواع سرقت ها ادامه خواهد یافت گفت: شهروندان ضمن توجه به هشدارهای پیشگیری از سرقت موارد مشکوک را با فوریت های پلیسی 110 در میان بگذارند.