درآمد سرانه گلستان 58 صدم درآمد کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود طبرسا ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان گفت: درآمد سرانه کشور به قیمت ثابت سال 76 برای سال 88 حدود 808 هزار تومان است که این رقم در استان به 468 هزار تومان می رسد

وی افزود: درآمد سرانه کشور در سال 88 حدود پنج میلیون و345 هزار تومان و ماهانه 446 هزار تومان و استانی آن سه میلیون و 103 هزار تومان و ماهانه 258 هزار تومان است که بر این اساس درآمد هر خانوار چهار نفره در استان حدود یک میلیون تومان می شود.

طبرسا یادآور شد: تولید ناخالص ملی در استان طی سال 88 به قیمت بازار 5 هزار و 100 میلیون میلیارد تومان است که ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل یک هزار و 200 میلیارد تومان، بخش صنعت و معدن 770 میلیارد تومان و بخش خدمات حود سه هزار و 100 میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: در همین سال بخش کشاورزی 24 درصد، صنعت و معدن 15 درصد و خدمات 61 درصد از تولید ناخالص داخلی استان را به خود اختصاص داده اند که با توجه به کشاورزی بودن استان سهم این بخش به نسبت کم است.

وی تصریح کرد: عمق شکاف موجود بین تولید ناخالص داخلی استان به قیمت های ثابت ماهانه 39 هزار تومان برای هر فرد در استان، و ماهانه حدود 258 هزار تومان را می توان تا حدی با تورم اندازه گیری کرد، استان در سال 88 تورمی حدود 13.1 درصد و در سال 89 حدود 15.7 درصد را تجربه کرده است در همین سالها نرخ بیکاری نیز به ترتیب، 7.1 و 8.5 بوده است.

طبرسا گفت: برخی از توانمندی های استان در راستای جذب سرمایه را می توان امکان گاز رسانی به مناطق مختلف استان، وجود جاده های مناسب زمینی فرودگاه بین المللی و فرودگاه کلاله، استقرار سرکنسولگری قزاقستان در استان، وجود منطقه ویژه تجاری اترک، وجود بیش از 27 معدن فعال در استان، وجود سیلو و انبار ذخیره گندم، وجود سایت 4 هزار هکتاری پرورش میگو، قابلیت پرورش کرم ابریشم، مقام دوم تنوع زیستی کشور، وجود جزیره آشوراده ، میل گنبد و دیوار دفاعی گرگان از مهمترین توانمندی های استان است.