به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه بیستمین دوره «هفته کتاب» و همچنین بیستمین دوره آیین تقدیر از خادمان نشر با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌‌الاسلام والمسلمین سیدحمید روحانی در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

همچنین در این مراسم از مرحوم محمدرضا علیان جاسبی مدیر انتشارات «پیام آزادی» با در حضور خانواده وی تقدیر شود.

مراسم افتتاحیه بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیر از خادمان نشر، ساعت 10 تا 12 روز شنبه 20 آبان‌ماه هم‌زمان با اولین روز «هفته کتاب» در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» از 20 تا 27 آبان ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.