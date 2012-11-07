رشد و توسعه ایران در گرو ، بسترسازی سالم نظام اداری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ایمانی مقدم در دومین همایش ملی چالش‌ها و ضرورت‌های تحول در نظام اداری ایران ظهر روز چهارشنبه در دانشگاه آزاد اراک با اشاره به روند کند تحول در ساختار نظام اداری کشورافزود: باید بستر سالم سازی نظام اداری ایران رشد و توسعه یابد به گونه ای که در نظام اداری و تمامی زیربخش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، مصادیق آن اجرا شود.



وی با اشاره به منشور 26 ماده ای مقام معظم رهبری که حاوی کلید واژه‌های مهمی است که گروه های مرجع و دانشگاهیان باید در کنار نخبگان حوزه اداری و اجرایی برای نهادینه شدن آن ها در سایه فرهنگ اسلامی در نظام اداری کشور بسیج شوند، گفت: عدالت محوری، تلاش برای ارتقای دانش تخصصی در حوزه علوم اداری، توجه به نهاد خانواده در کنار کار، چابک‌سازی نظام اداری، تقویت تعامل اثربخش و هم‌پوشانی بیشتر دستگاه های اداری، خدمات اداری دانش‌بنیاد ، تقویت قانون‌گرایی و توجه خاص به تکریم ارباب رجوع ازجمله موارد این منشوراست.



حجت‌الاسلام ایمانی مقدم ادامه داد: تبدیل وجدان‌ مداری کاری به فرهنگ، توجه به امنیت روانی، اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی کارکنان دولت، نوآوری و خلاقیت کاری و مقابله با تعلق های حزبی و گروهی و رفاقت‌ها در نظام اداری را از دیگرمحورهای مهم این منشور است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک نیز ضمن بیان اهمیت برگزاری اولین همایش در خصوص تحول نظام اداری ایران در دانشگاه آزاد اسلامی اراک و با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار اداری کشور حسب تأکید مقام معظم رهبری، اظهار داشت: هدف‌گذاری توسعه‌مدار کشور به ابزاری سالم و کارا نیازمند است که این خود به وجود یک نظام اداری پویا بستگی دارد و توسعه تصادفی نیست و برای این که کشور به توسعه دست یابد باید نظام اداری منظم، منسجم و کارآمدی داشته باشیم.



عباس ملک‌حسینی افزود: بزرگ بودن بدنه دولت یکی از نواقص جدی نظام اداری ایران به شمار می‌آید که سبب اتلاف منابع و فرصت ها در راستای اهداف توسعه می شود و باید به سرعت اصلاح گردد.



وی گفت: سیاست‌های متمرکز در نظام اداری ایران نیز یکی دیگر از اشکالات موجود اساسی است که باید با ترسیم نقشه راه توسعه بر مبنی نگاه و تصمیمات منطقه‌ای و تقویت اختیارات محلی این مشکل برطرف شود



دکتر ملک حسینی افزود: برگزاری این همایش، حرکتی موثر در شناخت و اصلاح نظام اداری ایران است، بنابراین دبیرخانه این همایش باید به صورت دایمی باشد و از نگاه تخصصی به این موضوع نگریسته شود و هر ساله با رویکردی جدید مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد و موضوعات و مقولات این حوزه بر مبنای منشور 26 ماده‌ای مقام معظم رهبری به طور مستمر تعریف و کاربردی شود.



شایان ذکر است در پایان این همایش با اهدای لوح از دکتر معمارزاده و مقالات برگزیده این همایش تجلیل به عمل آمد.