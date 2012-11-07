97 مدارس تخصصی قرآن در کرمان فعالیت می کنند

ابراهیم شیخ بهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از 97 مدرسه تخصصی قرآن با هدف نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در استان راه اندازی شده و ما تلاش می کنیم تا قرآن از حاشیه به متن زندگی جوانان ما آورده شود.

وی همچنین آغاز به کار رسمی دانشگاه فرهنگیان در استان کرمان را حرکتی بزرگ در توانمندکردن نیروی انسانی این سازمان دانست و ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان از بهمن ماه سال جاری به طور رسمی آغاز به کار می کند و هزار و 600 دانشجو در مقطع کارشناسی در این دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد.

شیخ بهایی افزود: این دانشگاه از همان ابتدای راه اندازی مجوز کلیه مقاطع تحصیلی را دارد و هدف ما از راه اندازی این دانشگاه توانمند کردن نیروهای انسانی این اداره است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدای سال تحصیلی جاری دو هزار و 312 کلاس درس برای پایه ششم ابتدایی در استان کرمان ایجاد شده که این امر در ابتدای راه غیر ممکن به نظر می رسید.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان، ادامه داد: سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش یک تحول بزرگ در تعلیم و تربیت در کشور ایجاد خواهد کرد که در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی بی نظیر بوده که با همکاری همه فرهنگیان و معلمان با موفقیت در سطح استان کرمان اجرا شد.

وی همچنین از هوشمند کردن مدارس استان کرمان خبر داد و اظهار داشت: در سالجاری 250 میلیون تومان برای این مهم در نظر گرفته شد که با توجه به گستردگی و حجم بالای مدارس استان مبلغ ناچیزی است اما امیدواریم بتوانیم در سال های آینده این مبلغ را افزایش دهیم.

شیخ بهایی در پایان سخنان خود به طرح زیر بنایی ورزش در مدارس ابتدایی استان نیز اشاره کرد و گفت: این طرح هم اکنون در مدارس ابتدایی سطح استان کرمان و در رشته های ژیمناستیک، شنا، تناور،تنیس روی میز و دو میدانی در حال اجراست.